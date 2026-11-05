Το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως εκατό χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου φιλολόγου, αρχαιολόγου και μεσαιωνοδίφη Στέφανου Α. Ξανθουδίδη, οργανώνει, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Χερσονήσου, του Πολιτιστικού Συλλόγου και της Τοπικής Κοινότητας Αβδού αλλά και άλλων Φορέων, συνέδριο στο Ηράκλειο ( αίθουσα Μανόλης Καρέλλης, Ανδρόγεω) και στο Αβδού (Δημοτικό Σχολείο), την Παρασκευή και το Σάββατο 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2028.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο συνέδριο με ανακοίνωση θα πρέπει να στείλουν δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με το προτεινόμενο θέμα της ανακοίνωσης μέχρι το τέλος του 2026 και περίληψη πεντακοσίων λέξεων μέχρι το τέλος του 2027.

Οι περιλήψεις θα σταλούν στην επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου, η οποία θα αποφασίσει ποιες υποψήφιες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές στο συνέδριο.

Η Οργανωτική Επιτροπή

Κώστας Μουτζούρης, πρόεδρος

Αταλάντη Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη, αντιπρόεδρος

Μαρία Χαραλαμπάκη, γραμματέας

Βαγγέλης Βασσάλος, φιλόλογος, ταμίας

Δέσποινα Πλευράκη, μέλος

Αντωνία Καγιαμπάκη, μέλος

Ζαχαρίας Σμυρνάκης, μέλος