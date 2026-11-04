Την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 17:00 στο Κ.Α.Π.Η. Δήμου Σητείας θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα παρουσιάσεων Α’ Βοηθειών και έκτακτης ανάγκης σε άτομα τρίτης ηλικίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γιάννης Δασκαλάκης, Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Α΄ Βοηθειών & Διάσωσης