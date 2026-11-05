Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, στο κέντρο «Αναδρομές», ο ετήσιος χορός του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΣΔΞ). Η εκδήλωση αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς και κορυφαίο κοινωνικό γεγονός για την τουριστική οικογένεια της Κρήτης.

Τη βραδιά πλαισίωσαν μουσικά οι αγαπημένοι καλλιτέχνες Μελίνα Ασλανίδου και Χρήστος Μενιδιάτης, προσφέροντας μοναδικές στιγμές διασκέδασης.

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της φετινής τουριστικής περιόδου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου γιόρτασαν μαζί με τους πολυτιμότερους συνεργάτες τους: εκπροσώπους τουριστικών γραφείων, ξενοδόχους, το προσωπικό των ξενοδοχειακών μονάδων, προμηθευτές, καθώς και στελέχη τοπικών και τουριστικών φορέων.

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση των δράσεων και των στόχων του Συλλόγου. Ειδικότερα, θα αξιοποιηθούν στη διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προδιαγραφών στα ξενοδοχεία της Κρήτης, συμβάλλοντας θετικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής βιομηχανίας.

Ο Πρόεδρος του ΠΣΔΞ, κ. Γιώργος Σφακιανάκης, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι παρευρέθηκαν και συνέβαλαν στην άρτια πραγματοποίηση της μεγάλης αυτής γιορτής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους χορηγούς της εκδήλωσης — μια επίλεκτη ομάδα εξειδικευμένων επιχειρήσεων — υπογραμμίζοντας τη σημαντική τους συμβολή στον τουρισμό της Κρήτης και την καθοριστική τους συμβολή στη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων του νησιού.

Ο πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Σφακιανάκης Γιώργος Γάσπαρης Μιχάλης