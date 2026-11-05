Πόσο έτοιμοι είναι οι επαγγελματίες υγείας να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη; Πώς συνδέονται το οργανωσιακό ηθικό κλίμα, οι εργασιακές συγκρούσεις και οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τη λειτουργία των νοσοκομείων και την ασφάλεια των ασθενών; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο τεσσάρων επιστημονικών εργασιών που παρουσίασε ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γιώργος Κριτσωτάκης στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης Δημόσιας Υγείας (American Public Health Association – APHA 2026), στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, στις ΗΠΑ.

Οι τέσσερις εργασίες παρουσιάστηκαν μέσα από δύο συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας (roundtables) και δύο αναρτημένες ανακοινώσεις (posters), όλες στο πλαίσιο της επιστημονικής ενότητας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (Health Administration) του συνεδρίου.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε τέσσερα σημαντικά ζητήματα για το σύγχρονο σύστημα υγείας:

● Γνώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης και επαγγελματίες υγείας: Πόσο καλά γνωρίζουν και κατανοούν οι επαγγελματίες υγείας την Τεχνητή Νοημοσύνη και τι σημαίνει αυτό για την εκπαίδευση και την προετοιμασία τους να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες;

● Οργανωσιακό ηθικό κλίμα και υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης: Πώς συνδέεται το ηθικό κλίμα που επικρατεί στα νοσοκομεία με την ετοιμότητα των επαγγελματιών υγείας να υιοθετήσουν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης;

● Οργανωσιακή ηθική και συγκρούσεις στις ομάδες υγείας: Πώς συνδέονται η αντιμετώπιση των ανήθικων συμπεριφορών και η αίσθηση των εργαζομένων ότι αντιμετωπίζονται ως απλά εργαλεία με τις συγκρούσεις μεταξύ συναδέλφων; Ποιος είναι ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης σε αυτές τις σχέσεις;

● Κοινωνικό κεφάλαιο και ασφάλεια ασθενών: Πώς συνδέονται η εμπιστοσύνη, η συνεργασία και οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων με την αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων στα νοσοκομεία και τι σημαίνει αυτό για την κουλτούρα ασφάλειας των ασθενών;