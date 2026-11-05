Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στο 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Διαδικτυακά παιχνίδια και εθισμός: Ενδείξεις προβληματικής χρήσης και συμβουλές διαχείρισης», στο πλαίσιο της δράσης «Σχολή Γονέων» του σχολείου.

Την ενημέρωση των μαθητών/τριών πραγματοποίησαν αξιωματικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αθηνών, ο Αστυνόμος Α΄ κ. Γεώργιος Γερμανός και ο Αρχιφύλακας κ. Γεώργιος Γιαννακής.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους κινδύνους που ενδέχεται να κρύβει η ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου, την υπερβολική ενασχόληση με τα διαδικτυακά παιχνίδια και τις ενδείξεις που μπορεί να υποδηλώνουν προβληματική ή εθιστική συμπεριφορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στην ασφαλή επικοινωνία στο διαδίκτυο, στην αναγνώριση πιθανών διαδικτυακών απειλών, αλλά και στην υπεύθυνη αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν πρακτικές συμβουλές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων υπερβολικής χρήσης, με στόχο την καλλιέργεια μιας ισορροπημένης σχέσης των παιδιών με την τεχνολογία.

Η ενημέρωση ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης, της έγκυρης πληροφόρησης και της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες του διαδικτύου με ασφάλεια, κριτική σκέψη και υπευθυνότητα. Ταυτόχρονα το ίδιο απόγευμα ενημερώθηκαν οι γονείς του σχολείου για τα προβλήματα του διαδικτύου.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρας ευχαριστούν θερμά τους εκπροσώπους της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την πολύτιμη ενημέρωση και την ουσιαστική συμβολή τους στην ευαισθητοποίηση των μαθητών.