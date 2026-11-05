Για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πρωτόγνωρη εμπειρία έκαναν λόγο μαθητές και μαθήτριες του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ Σητείας που συμμετείχαν στην Συνέλευση Νέων. Φιλοξενήθηκε 29 και 30 Οκτωβρίου στην Σητεία με θέμα «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός: προκλήσεις και προοπτικές για την Κρήτη, την Ελλάδα και την ΕΕ». Οι εργασίες της Συνέλευσης Νέων πραγματοποιήθηκαν στο Οικομουσείο του Δήμου Σητείας.

Έπειτα από ένα διήμερο τοποθετήσεων, παρεμβάσεων, διαλόγου και συνεργασίας, οι εργασίες της Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με προτάσεις. Κατετέθησαν από τους μαθητές και τις μαθήτριες -10 από το ΓΕΛ και 10 από το ΕΠΑΛ- σε ένα κοινό σχέδιο δράσης. Τα παιδιά είχαν προετοιμαστεί πολύ με την καθοδήγηση και των εκπαιδευτικών τους και ανέδειξαν ουσιώδη προβλήματα προτείνοντας παράλληλα λύσεις για την αντιμετώπισή τους- στο πλαίσιο πέντε αξόνων, που αφορούσαν την αλιεία, τις μεταφορές, την ενέργεια, το φυσικό περιβάλλον και τον τουρισμό.

Την ικανοποίηση και την χαρά τους για το παραγωγικό διήμερο της Συνέλευσης εξέφρασαν η κ. Αντωνία Ζερβάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η κ. Τζίνα Αποστολάκη υπεύθυνη για το έργο Europe Direct στην Περιφέρεια Κρήτης.

– Οι εργασίες, όπως ανέφερε η κ. Ζερβάκη, τελείωσαν με την υιοθέτηση συγκεκριμένων προτάσεων από την πλευρά των παιδιών μέσω της επεξεργασίας και της δουλειάς που είχαν κάνει στις ομάδες εργασίες τους.

«Εντυπωσιάστηκα», τόνισε, «από την ποιότητα των προτάσεων αλλά και από την προσπάθεια των παιδιών να αναπτύξουμε ένα διάλογο και να βρουν συμβιβαστικές λύσεις ακόμα και σε περιπτώσεις που υπήρχε μία έντονη διαφωνία ή διαφορετικές προσεγγίσεις για το ίδιο θέμα.

Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, πολύ περισσότερο ακόμα και από το γεγονός ότι χειρίστηκαν ένα θέμα πολύ δύσκολο κι απαιτητικό, για το οποίο δεν έχουμε ούτε τις γνώσεις ούτε την κουλτούρα στην Ελλάδα. Αυτό ίσως είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα που θα ήθελα να κρατήσουμε κι επίσης ότι ενδιαφέρονται πραγματικά για τις διαδικασίες στην Ε.Ε. Και βέβαια αξίζει να αναφερθεί ότι οι προτάσεις των παιδιών θα κατατεθούν στην Περιφέρεια ενόψει της αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου το οποίο θα έχει στοιχεία και θαλάσσιας χωροταξίας.»

– Και η κ. Αποστολάκη ανέφερε ότι «τα παιδιά έκαναν μια εξαιρετική προσπάθεια. Φάνηκε ότι είχαν προετοιμαστεί, ότι είχαν διαβάσει. Πιο σημαντικό όμως όλων είναι ότι ενώ στην αρχή ήταν λίγο μαγκωμένα μετά άρχισαν να εκφράζονται πιο ελεύθερα, να μην φοβούνται να πουν την γνώμη τους κι έτσι φτάσαμε στο τέλος να έχουμε μία πολύ ωραία, ζωντανή συζήτηση. Είχαμε και τριγμούς, το αντιμετωπίσαν όμως μέσω διαλόγου και συμβιβασμού που ήταν το πιο ουσιαστικό μάθημα, που θέλαμε να τους δώσουμε. Στα τεχνικά ζητήματα κανείς δεν μπορεί να είναι ειδικός, ειδικά σε αυτή την ηλικία, το σημαντικό είναι ότι έμαθαν καινούριες έννοιες για πράγματα, τα οποία θα τους απασχολήσουν στο μέλλον κι έμαθαν να συζητούν και να συμβιβάζονται».

Τις βεβαιώσεις συμμετοχής απένειμε στο κλείσιμο των εργασιών της Συνέλευσης Νέων, ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης, ο οποίος συνεχάρη τους συντελεστές της όλης προσπάθειας και τα παιδιά για την ενεργό συμμετοχή τους. Παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου ήταν η Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Μαριάννα Ξενικάκη.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ

