Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση για το ιδιωτικό χρέος, την προστασία της πρώτης κατοικίας και την κυβερνητική πολιτική απέναντι στους οφειλέτες, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνα Σπυριδάκη, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την εποπτεία των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, την προστασία των συνεπών οφειλετών και λοιπές χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις.

Η Βουλευτής κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι επί επτάμισι χρόνια άφησε εκατομμύρια πολίτες εκτεθειμένους στην αβεβαιότητα, ενώ σήμερα επιχειρεί να παρουσιάσει ως προστασία ρυθμίσεις που δεν εξασφαλίζουν ούτε τη βιωσιμότητα των δόσεων ούτε ουσιαστικές εγγυήσεις για την κατοικία τους.

«Επτάμισι χρόνια δεν είχατε αντιληφθεί το πρόβλημα ή συνειδητά καθυστερούσατε;»

Ξεκινώντας την ομιλία της, η Κατερίνα Σπυριδάκη έθεσε ευθέως το ζήτημα της κυβερνητικής ευθύνης για την καθυστερημένη αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

«Αναρωτιέμαι, τόσα χρόνια, επτάμισι χρόνια, δεν είχατε αντιληφθεί την ένταση του προβλήματος ή μήπως την είχατε αντιληφθεί και συνειδητά καθυστερούσατε να φέρετε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να ευνοηθούν τράπεζες, funds, servicers; Ή μήπως ξαφνικά ξυπνήσατε σήμερα και καταλάβατε ότι οι πολίτες υποφέρουν από το ιδιωτικό χρέος;»

Η Βουλευτής περιέγραψε την καθημερινότητα χιλιάδων νοικοκυριών, όπου οι λογαριασμοί, το ενοίκιο, το ρεύμα και οι ανάγκες των παιδιών προηγούνται μιας δόσης που ολοένα δυσκολότερα μπορεί να πληρωθεί.

«Υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να αποτυπωθεί στις πίνακες του Υπουργείου σας: Αυτό είναι η αγωνία ενός ανθρώπου που φοβάται να σηκώσει το τηλέφωνο, γιατί φοβάται ότι τον καλούν για το δάνειό του. Φοβάται να ανοίξει τους λογαριασμούς στην αλληλογραφία του, γιατί φοβάται μην είναι άλλο ένα εξώδικο.»

Και πρόσθεσε:«Είναι άνθρωποι που δεν ζητούν να τους χαρίσετε τη ζωή τους, ζητούν να μην χάσουν τη ζωή που έχτισαν, αυτοί που επί επτάμισι χρόνια τους αφήσατε μόνους.»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε από το ΠΑΣΟΚ, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φτάνουν τα 79,2 δισ. ευρώ, ενώ μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 προστέθηκαν περίπου 1,5 δισ. ευρώ νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Άρθρο 23: «Το αποσύρατε, αλλά ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη που το φέρατε;»

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η κριτική της για το άρθρο 23, το οποίο η Κυβέρνηση απέσυρε μετά τις έντονες αντιδράσεις.

Η Βουλευτής υποστήριξε ότι η αρχική διάταξη θα επέτρεπε σε ιδιωτικές συμφωνίες ρύθμισης να αποτελούν εκτελεστό τίτλο, διευκολύνοντας την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος οφειλετών χωρίς να απαιτείται προηγούμενη δικαστική απόφαση για την απόκτηση του συγκεκριμένου τίτλου.

«Μιλάμε για απόλυτη προστασία των servicers. Μιλάμε για την γρήγορη οδό, τον ταχύτερο δρόμο προς την αναγκαστική εκτέλεση. Το αποσύρατε. Την ευθύνη όμως, που το φέρατε αυτό το άρθρο στην Ελληνική Βουλή, ποιος θα την πάρει; Θα την αναλάβετε;»

Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι αντίστοιχες ρυθμίσεις εκτελεστότητας ισχύουν ήδη για συμβάσεις αναδιάρθρωσης του εξωδικαστικού μηχανισμού και ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τροπολογία για την κατάργησή τους, χωρίς να θίγεται το κύρος των συμφωνιών.

«Η απόσυρση του άρθρου 23 δεν μπορεί να γίνει άλλοθι για όσα αφήνετε να υπάρχουν και αφήνετε να είναι σε ισχύ.»

«Το σπίτι δεν είναι ένα ακίνητο – Είναι οι κόποι μιας ζωής»

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρέθηκε η ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και η ανάγκη οι ρυθμίσεις οφειλών να ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική δυνατότητα των πολιτών.

«Το σπίτι δεν είναι ένα ακίνητο, είναι οι κόποι μιας ζωής ενός ανθρώπου. Είναι η περιουσία που απέκτησε με πολλή δουλειά. Για τον πιστωτή, ναι, μπορεί να είναι ένα χαρτοφυλάκιο, για έναν άνθρωπο όμως, είναι ολόκληρη η ζωή του και αυτή τη διαφορά έχει υποχρέωση να αναγνωρίσει, να αναλάβει και κυρίως, να προστατεύσει η πολιτεία.»

Η Κατερίνα Σπυριδάκη αμφισβήτησε κατά πόσο το νομοσχέδιο παρέχει πραγματικά νέα εργαλεία προστασίας της κατοικίας, τονίζοντας ότι δεν αρκεί να προβλέπεται μια διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις για το αποτέλεσμά της.

Άρθρο 41: «Ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα και του ζητάτε προκαταβολή 15%»

Η Βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα στο άρθρο 41 και στη δυνατότητα του πιστωτή να ζητήσει προκαταβολή 15% στο πλαίσιο της νέας διμερούς διαδικασίας ρύθμισης, χωρίς υποχρεωτική εναλλακτική πρόταση χωρίς προκαταβολή.

«Ο άνθρωπος λοιπόν, προσέρχεται, επειδή δεν έχει ρευστότητα και εσείς του λέτε “Βρες λεφτά”. Του λέτε “Βρες λεφτά να δώσεις προκαταβολή για να μπορέσεις να μπεις στη διαδικασία”.»

Και έθεσε το ερώτημα:«Ή όποιος δεν έχει να πληρώσει την προκαταβολή δεν έχει δικαίωμα να ρυθμίσει το χρέος του;»

Επισήμανε, επίσης, ότι οι προβλεπόμενες προθεσμίες και διαδικασίες δεν διασφαλίζουν από μόνες τους ότι η τελική ρύθμιση θα είναι βιώσιμη.

«Μην μας παρουσιάζετε λοιπόν, ως επιτυχία μια ρύθμιση που υπογράφετε σήμερα και μπορεί αύριο να καταγγελθεί. Επιτυχία είναι ο συνεπής άνθρωπος να μπορεί να κοιμάται στο σπίτι του, ξέροντας ότι μπορεί να σώσει το σπίτι του με τη δουλειά του και με μια ρύθμιση που να είναι βιώσιμη.»

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ: Προστασία της κατοικίας, ανεξάρτητες επιτροπές και διαφάνεια

Η Κατερίνα Σπυριδάκη παρουσίασε τις συγκεκριμένες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

«Ανεξάρτητες επιτροπές διευθέτησης οφειλών για κάθε περιφερειακή ενότητα. Προστασία της κύριας κατοικίας. Δικαίωμα προτίμησης του οφειλέτη υπό προϋποθέσεις πριν τη μεταβίβαση του δανείου του και κυρίως διαφάνεια. Ο οφειλέτης πρέπει να γνωρίζει ποιος διαχειρίζεται την οφειλή του, ποιος είναι ο δικαιούχος, πώς υπολογίζεται το χρέος του.»

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κυβερνητική τροπολογία για την αύξηση του ανώτατου προστίμου σε servicers και αγοραστές πιστώσεων από 500.000 σε 5 εκατ. ευρώ.

Ζήτησε στοιχεία για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, τις παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί, τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί και, κυρίως, για το πόσοι οφειλέτες έχουν πράγματι προστατευθεί.

«Στον εξωδικαστικό μηχανισμό διαφημίζετε υπογραφές. Πείτε μας πόσες ρυθμίσεις επιβιώνουν, πόσες καταγγέλλονται;»

120 δόσεις: «Η Μονόπολη απέκτησε ξαφνικά αξία στο Υπουργείο σας»

Η Βουλευτής αναφέρθηκε και στο ζήτημα των 120 δόσεων, υπενθυμίζοντας την απαξιωτική αντιμετώπιση που είχε δεχθεί η σχετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ από την Κυβέρνηση.

«Όταν το πρότεινε το ΠΑΣΟΚ ακούγαμε “μνημείο ανοησίας”, ακούγαμε “λεφτά από τη μονόπολη”. Σήμερα μας αποδεικνύετε ότι τελικά ημονόπολη απέκτησε ξαφνικά αξία στο Υπουργείο σας. Όταν εμείς σας προτείναμε λύσεις, μας ειρωνευόσασταν.»

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τις κυβερνητικές προβλέψεις ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων, για το επιτόκιο των ρυθμίσεων και για το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής της νέας πρόβλεψης περί επιτοκίου 3% σε συγκεκριμένους ευάλωτους οφειλέτες.

Οροπέδιο Λασιθίου: «Όταν καθυστερεί ο πολίτης υπάρχουν κυρώσεις. Όταν καθυστερεί η Πολιτεία, τίποτα»

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της, η Κατερίνα Σπυριδάκη επανέφερε το ζήτημα των πληγέντων αγροτών του Οροπεδίου Λασιθίου, οι οποίοι, περισσότερο από έναν μήνα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 1ης Οκτωβρίου, εξακολουθούσαν να αναμένουν συγκεκριμένες απαντήσεις για τον τρόπο αποζημίωσής τους.

Η Βουλευτής συνέδεσε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση με την αυστηρότητα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όταν αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

«Και πριν κλείσω, θέλω να πω ότι αν θέλουμε πραγματικά να εξετάσουμε την κυβερνητική απουσία, ας γυρίσουμε πάλι λίγο στο οροπέδιο Λασιθίου. Πλημμύρισε στη 1 του μήνα, είμαστε στις 3 Νοεμβρίου. Η καταστροφή είναι τεράστια και δεν έχουμε ακούσει ακόμα πώς οι άνθρωποι αυτοί θα καλύψουν τις ανάγκες τους. Όταν ο πολίτης καθυστερεί τους τόκους, τότε υπάρχουν προθεσμίες, υπάρχουν κυρώσεις. Όταν καθυστερεί η πολιτεία δεν υπάρχει τίποτα.»

Κλείνοντας, απηύθυνε σαφή πολιτική προειδοποίηση προς την Κυβέρνηση:«Στις επόμενες εκλογές τον λογαριασμό δεν θα τον συντάξουν ούτε οι υπουργοί ούτε οι servicers. Γι’ αυτό αναλογιστείτε την αλαζονεία σας.»