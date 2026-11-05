Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στο Πολύκεντρο Σητείας και ώρα 21.00.

Η θεατρική ομάδα Scarmi και το Θέατρο Αντίβαρο, παρουσιάζουν τη μουσικοθεατρική performance «RIZITIKO REload», την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 στη Σητεία.

Η παράσταση αποτελεί την πρώτη καλλιτεχνική σύμπραξη των δύο ομάδων του Ρεθύμνου και δημιουργήθηκε με αφετηρία τα ριζίτικα τραγούδια της Κρήτης, προσεγγίζοντάς τα ως ένα ζωντανό πεδίο επανασύνθεσης και σκηνικού πειραματισμού.

Μέσα από τη συνάντηση λόγου, σώματος, ζωντανής μουσικής και ηχητικών τοπίων, το «RIZITIKO REload» αναμετριέται με ζητήματα μνήμης, ταυτότητας, βίας, έμφυλων διακρίσεων, επιθυμίας και συλλογικής εμπειρίας, επανατοποθετώντας την παράδοση μέσα σε έναν σύγχρονο κοινωνικό και πολιτικό ορίζοντα.

«Τα ριζίτικα είναι μέρος της παιδικής μας μνήμης. Είναι οι φωνές των πατεράδων και των παππούδων μας. Είναι συνδεδεμένα με στιγμές χαράς αλλά και πόνου. Μεγαλώνοντας, συνειδητοποιούμε πως πρόκειται για έναν κόσμο κυρίως ανδρικό. Οι γυναίκες υπήρχαν μέσα του, αλλά η φωνή τους έμενε εκτός. Αυτή η απουσία έγινε για εμάς το σημείο εκκίνησης.

Προσεγγίζουμε τα ριζίτικα ως κάτι ζωντανό, που εξακολουθεί να φέρει τις αντιφάσεις του τόπου μας: ακραία χαρά και πόνο, σκληρότητα και τρυφερότητα, σκοτάδι και φως, ζωή και θάνατο.

Η δρακοντιά συμπυκνώνει αυτή τη συνύπαρξη: όμορφη και σκοτεινή, δηλητηριώδης και θεραπευτική, με μορφή που παραπέμπει ταυτόχρονα στο γυναικείο και το ανδρικό σώμα. Όπως και ο τόπος, δεν χωρά σε μία μόνο πλευρά».

Η δημιουργική διαδικασία αναπτύχθηκε στο Ρέθυμνο, όπου έχουν τη βάση τους οι δύο ομάδες, μέσα από μια συλλογική μεθοδολογία έρευνας και σκηνικής σύνθεσης, με έμφαση στον αυτοσχεδιασμό, τη φωνή, τη σωματική παρουσία, τη μουσική και τον ηχητικό πειραματισμό. Η παράσταση δεν επιχειρεί να αναπαραστήσει την παράδοση, αλλά να την επανεξετάσει ως ένα δυναμικό πεδίο μνήμης, σύγκρουσης και δημιουργίας.

Το «RIZITIKO REload» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ενότητας συμπαραγωγής του Φεστιβάλ ΜΠαρΤ 13 – ΓΕΦΥΡΕΣ / ΣΜουΘ – Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου, όπου και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά και επιστρέφει στην Κρήτη για να συναντήσει το κοινό του τόπου όπου δημιουργήθηκε.

Καλλιτεχνική ομάδα:

Ερμηνεία / Σκηνοθεσία:

Ελεάννα Αποστολάκη, Μανόλης Σειραγάκης

Σύνθεση μουσικής / Εκτέλεση:

Μιχάλης Φλουρής, Χριστόφορος Πιτσιδήμος

Δραματουργία / Γραφιστικά:

Ελεάννα Αποστολάκη

Σκηνικά / Κοστούμια:

Πένυ Κορρέ

Κίνηση:

Νεφέλη Κτιστάκη

Σχεδιασμός ήχου / Φώτα:

Μιχάλης Ξηραδάκης

Προωθητικό υλικό (βίντεο, φωτογραφίες):

Κώστας Γκλάβας / Obscura Lab & Βίκυ Παπαγγελή, Δημήτρης Βάλλας / Μpart festival

Παραγωγή:

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ / Ομάδα Scarmi και Θέατρο Αντίβαρο