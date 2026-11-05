Το Teachers’ Climate Change Forum 2026 (TCCF2026) πραγματοποιήθηκε από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, με τη διοργάνωση του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι και του δικτύου Πανεπιστημίων LUMA της Φινλανδίας. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά εκτός Φινλανδίας και συγκέντρωσε 35 ερευνητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες, ενισχύοντας τη διεθνή συνεργασία στους τομείς της κλιματικής επιστήμης και της εκπαίδευσης για τη βιωσιμότητα.

Το Teachers’ Climate Change Forum (TCCF) είχε πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το 2017, με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι, και αποτελεί έναν διεθνή χώρο συνάντησης και συνεργασίας εκπαιδευτικών και ερευνητών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κλιματικής επιστήμης και της εκπαίδευσης για τη βιωσιμότητα. Στόχος του είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την εκπαίδευση σχετικά με την κλιματική αλλαγή, καθώς και η ουσιαστική σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την εκπαιδευτική και παιδαγωγική πράξη.

Η φετινή διοργάνωση συνδέεται ουσιαστικά με την ευρωπαϊκή συνεργασία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ακαδημίας εκπαιδευτικών Erasmus+Climademy, στην οποία συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια και το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι. Η συνεργασία αυτή αποτέλεσε σημαντική βάση για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της ευρωπαϊκής δικτύωσης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών για την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του TCCF2026 περιλάμβανε θεματικές που αφορούσαν την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή, τη γεφύρωση της απόστασης μεταξύ επιστήμης και εκπαίδευσης, καθώς και τη σύνδεση της κλιματικής επιστήμης με την εκπαιδευτική έρευνα και την παιδαγωγική πράξη. Παράλληλα, το πρόγραμμα διευρύνθηκε με διεπιστημονικές προσεγγίσεις, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της κλιματικής αλλαγής με άλλους τομείς, όπως η αρχαιολογία και η ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών, καθώς και ο ρόλος της υδατοκαλλιέργειας στην επισιτιστική ασφάλεια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη καλλιέργειας δεξιοτήτων για το μέλλον, μέσα από τη διασύνδεση διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, εκπαιδευτικές πρακτικές και εφαρμογές στην τάξη, με ιδιαίτερη αναφορά στις δραστηριότητες STEM.

Ξεχωριστό χαρακτηριστικό του TCCF2026 αποτέλεσε η σύνδεση της κλιματικής εκπαίδευσης με το ερευνητικό οικοσύστημα, το φυσικό περιβάλλον και την τοπική κοινωνία της Κρήτης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικές δράσεις στον Περιβαλλοντικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Φινοκαλιά και στον Κόμβο Έρευνας και Καινοτομίας στο Νοφαλιά, στην περιοχή του Επάνω Μεραμπέλλου, καθώς και επισκέψεις σε μουσεία στην Κριτσά και στο δάσος του Κρούστα, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το φυσικό, πολιτιστικό και ερευνητικό απόθεμα της περιοχής.

Συνολικά, το TCCF2026 ανέδειξε την ανάγκη μετάβασης από μια εκπαίδευση που περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή σε μια εκπαίδευση που καλλιεργεί την επιστημονική σκέψη, την κριτική προσέγγιση, την ικανότητα κατανόησης σύνθετων και αλληλένδετων φαινομένων, καθώς και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιστημονικής κοινότητας και εκπαιδευτικής πράξης αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη διαμόρφωση ενεργών και ενημερωμένων πολιτών, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά το Επιμελητήριο Λασιθίου για την ευγενική φιλοξενία.