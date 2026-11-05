Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 |11:00-17:00| Μια γιορτή αφιερωμένη στο ελληνικό κρασί, τον αμπελώνα και τις αυθεντικές οινικές εμπειρίες

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, τα οινοποιεία των Δρόμων του Κρασιού της Ελλάδας συμμετέχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Οινοτουρισμού, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει τον κόσμο του ελληνικού κρασιού, να γνωρίσει τους ανθρώπους της οινοπαραγωγής και να απολαύσει μοναδικές εμπειρίες στους αμπελώνες και τα οινοποιεία της χώρας.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε αμπελοοινικές περιοχές, να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία παραγωγής του κρασιού, να ξεναγηθούν στους χώρους των οινοποιείων και να δοκιμάσουν κρασιά που αναδεικνύουν την ποικιλομορφία και τον χαρακτήρα κάθε περιοχής. Η Ημέρα Οινοτουρισμού θεσμοθετήθηκε το 2009 ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού και από το 2019 εορτάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου.

Στον φετινό εορτασμό συμμετέχουν οι Περιφερειακές Ενώσεις Οινοπαραγωγών της χώρας, μεταξύ των οποίων το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης – Wines of Crete, συμβάλοντας στην ανάδειξη του ελληνικού αμπελώνα και στην ανάπτυξη του οινοτουρισμού.

Η Κρήτη γιορτάζει με 21 συμμετέχοντα οινοποιεία

Η Κρήτη συμμετέχει δυναμικά στη φετινή διοργάνωση, με 21 οινοποιεία-μέλη του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης – Wines of Crete να υποδέχονται τους επισκέπτες την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, 11:00 – 17:00.

Από τα Χανιά και το Ρέθυμνο έως το Ηράκλειο και το Λασίθι, οι φίλοι του κρασιού θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον κρητικό αμπελώνα, να δοκιμάσουν τα κρασιά των παραγωγών και να γνωρίσουν τη μακραίωνη οινική παράδοση του νησιού. Παράλληλα, οινοποιεία εμπλουτίζουν την ημέρα με ξεχωριστές παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, συνδυάζοντας τη γευσιγνωσία με την τέχνη, τη δημιουργία, τη μουσική και την οικογενειακή ψυχαγωγία.

*Η δράση εντάσσεται στο έργο “Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026”.

ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ΧΑΝΙΑ

Οινοποιείο Αγίας Τριάδας Αμπελώνες Καραβιτάκης

Η επίσκεψη πραγματοποιείται μόνο με ραντεβού. Οινοποιείο Ντουράκης

ΡΕΘΥΜΝΟ

Οινοποιείο Ζουμπεράκης Οινοποιείο Κλάδος

ΛΑΣΙΘΙ

Κτήμα Τοπλού

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

DAF Wines by Ferniki Douloufaki Οινοποιείο Βεργίτση Οινοποιείο Silva-Δασκαλάκη Οινοποιείο Διαμαντάκης

Masterclass “Behind the scenes: Από το βαρέλι στο μπουκάλι “Φτιάξε το δικό σου χαρμάνι. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς γεννιέται ένα σπουδαίο κρασί; Πώς διαφορετικές ποικιλίες ενώνονται για να δημιουργήσουν την τέλεια ισορροπία γεύσης και αρωμάτων; Το χαρμάνι δεν είναι απλώς ανάμειξη ποικιλιών· είναι τέχνη, αρχιτεκτονική και ένστικτο. Σας προσκαλούμε σε ένα Masterclass αφιερωμένο στα μυστικά των χαρμανιών. Μαζί με τον οινολόγο μας, κ Ζαχαρία Διαμαντάκη, θα βουτήξουμε στα άδυτα της παραγωγικής διαδικασίας, θα αναλύσουμε τη δομή των κρασιών και θα ξεκλειδώσουμε τη φιλοσοφία πίσω από τις πιο εμβληματικές ετικέτες μας. Ιδανικό για λάτρεις του κρασιού που θέλουν να εξελίξουν τις γνώσεις και τον ουρανίσκο τους. (Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.)

Οινοποιείο Διγενάκης Οινοποιείο Ευφροσύνη

13:00–15:00 | Παρουσίαση και γευσιγνωσία παλαιότερων εσοδειών από επιλεγμένες ετικέτες. Οινοποιείο Ζαχαριουδάκης ΙΔΑΙΑ Οινοποιητική Οινοποιείο Λυραράκης

Εργαστήρι πηλού για παιδιά στις 12:00 και στις 14:00. Απαιτείται προκράτηση από τους επισκέπτες. Κτήμα Μενεξές Οινοποιείο Moinoterra

Εικαστικό εργαστήριο για παιδιά με τον Κωστή Γριβάκη, 11:00–13:00.

Παρουσίαση έργων του Δημήτρη Μπουνάκη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Κτήμα Πατεριανάκη Οινοποιείο Τιτάκη

Μουσική κάλυψη της εκδήλωσης από τους Efthimios & M4r (M4rx).

Εικαστική έκθεση «Alice in Wineland by nekworld» της Νεκταρίας Σταυριανουδάκη, στο κελάρι.

Paint & Workshop από το Εργαστήριο Ιδεών και την εικαστικό Πόπη Φασουλάκη.

Παρουσία της καντίνας «Το Ψωμάκι» στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ξεναγήσεις και γευσιγνωσίες.

Οινοποιείο Φραγκόσπιτο Κτήμα Scalarea

Διαγωνισμός φωτογραφίας από το Wines of Crete

Η γιορτή του κρητικού οινοτουρισμού συνεχίζεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

Το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης – Wines of Crete προσκαλεί το κοινό να μοιραστεί τις αγαπημένες του στιγμές από τις επισκέψεις στα οινοποιεία της Κρήτης, μέσα από έναν διαγωνισμό φωτογραφίας.

Επισκέφθηκες ένα ή περισσότερα οινοποιεία την Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού 2026; Μοιράσου μαζί μας την αγαπημένη σου οινική στιγμή!

Πώς συμμετέχεις;

Ανέβασε σε story ή δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία από την επίσκεψή σου σε οινοποιείο της Κρήτης, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου και για 24 ώρες, χωρίς να φαίνεται κάποια συγκεκριμένη επωνυμία κρασιού ή οινοποιείου. Κάνε tag τον λογαριασμό @WinesOfCrete στο Instagram.

Έξι (6) τυχεροί νικητές!

6 τυχεροί νικητές θα κερδίσουν από 2 φιάλες κρητικού κρασιού, προσφορά του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης – Wines of Crete.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 και η παραλαβή των δώρων θα γίνεται αποκλειστικά από τα γραφεία του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης, στο Συνεδριακό Κέντρο «Δίας» στις Αρχάνες Ηρακλείου, μετά από συνεννόηση.

Πρόσθετοι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό φωτογραφίας

Περιεχόμενο φωτογραφίας: Η φωτογραφία θα πρέπει να αποτυπώνει μια αυθεντική οινική στιγμή από την επίσκεψη κατα την διάρκεια της παγκόσμιας ημέρας σε οινοποιείο της Κρήτης, αναδεικνύοντας το συναίσθημα, την εμπειρία και τη χαρά της επίσκεψης. Δεν θα πρέπει να εμφανίζεται κάποια συγκεκριμένη επωνυμία κρασιού ή οινοποιείου.

Η φωτογραφία θα πρέπει να αποτυπώνει μια αυθεντική οινική στιγμή από την επίσκεψη κατα την διάρκεια της παγκόσμιας ημέρας σε οινοποιείο της Κρήτης, αναδεικνύοντας το συναίσθημα, την εμπειρία και τη χαρά της επίσκεψης. Δεν θα πρέπει να εμφανίζεται κάποια συγκεκριμένη επωνυμία κρασιού ή οινοποιείου. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν. Πρωτοτυπία φωτογραφιών: Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να έχουν ληφθεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες ειδικά για τον διαγωνισμό. Δεν επιτρέπονται φωτογραφίες αρχείου ή φωτογραφίες που έχουν ήδη δημοσιευθεί στο διαδίκτυο.

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να έχουν ληφθεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες ειδικά για τον διαγωνισμό. Δεν επιτρέπονται φωτογραφίες αρχείου ή φωτογραφίες που έχουν ήδη δημοσιευθεί στο διαδίκτυο. Προσωπικά δεδομένα και δικαιώματα εικόνας: Σε περίπτωση που στη φωτογραφία απεικονίζονται άλλα πρόσωπα, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή τους για τη δημοσίευση. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή φωτογραφιών στις οποίες απεικονίζονται ανήλικοι.

Σε περίπτωση που στη φωτογραφία απεικονίζονται άλλα πρόσωπα, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή τους για τη δημοσίευση. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή φωτογραφιών στις οποίες απεικονίζονται ανήλικοι. Πολλαπλές συμμετοχές: Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος με περισσότερες από μία φωτογραφίες, ωστόσο μπορεί να κερδίσει μόνο μία φορά.

*Μοιράσου την οινική σου στιγμή και γίνε μέρος της γιορτής του κρητικού οινοτουρισμού!

Μια πρόσκληση να ανακαλύψετε το κρητικό κρασί

Η Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία να γνωρίσουμε τον τόπο πίσω από κάθε κρασί, τους ανθρώπους που το δημιουργούν και την παράδοση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης – Wines of Crete προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους, να ανακαλύψουν τα συμμετέχοντα οινοποιεία και να ζήσουν μια αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας, γεύσης και πολιτισμού.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, γιορτάζουμε το κρασί, τον κρητικό αμπελώνα και τους ανθρώπους του!

Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης – Wines of Crete