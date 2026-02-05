Η περασμένη εβδομάδα κατέγραψε στην πολιτική και αναπτυξιακή ιστορία του τόπου μας μια σπάνια πυκνότητα γεγονότων. Η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστέλλι, του Αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη στα Χανιά και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, δεν είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αλλά ουσιαστικό, καθώς «κλείδωσε» με υπογραφές το μέλλον των δύο μεγαλύτερων αναπτυξιακών πυλώνων του νησιού: του νέου Διεθνούς Αερολιμένα στο Καστέλλι και του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) από τα Δυτικά μέχρι τη Χερσόνησο. Η Κρήτη μετατρέπεται πλέον, κυριολεκτικά και μεταφορικά, σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Ωστόσο, μέσα σε αυτόν τον οργασμό εξελίξεων, για εμάς στο Λασίθι, η ικανοποίηση συνοδεύεται αναπόφευκτα από τον αστερίσκο των εκκρεμοτήτων που παραμένουν ζωντανές.

Στο Καστέλλι, η εικόνα είναι επιβλητική. Με την πρόοδο των εργασιών να έχει ξεπεράσει το 67% και τον ορίζοντα ολοκλήρωσης να τοποθετείται στο 2028, το νέο αεροδρόμιο παίρνει σάρκα και οστά. Η υπογραφή της Συμφωνίας Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας έκλεισε και την τελευταία «τρύπα» του σχεδιασμού, διασφαλίζοντας ότι το «λογισμικό» του αερολιμένα θα είναι αντάξιο των κτιριακών του υποδομών. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια της Μεσογείου, ένα έργο που θα αλλάξει πίστα στον τουρισμό και την οικονομία του νησιού.

Λίγες ώρες αργότερα, στα Χανιά, γράφτηκε η δεύτερη πράξη με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης για το τμήμα Χανιά -Ηράκλειο. Το έργο-φάντασμα δεκαετιών μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα. Μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης για το Κίσσαμος -Χανιά, ο κορμός του αυτοκινητόδρομου στην Κεντρική και Δυτική Κρήτη οριστικοποιείται.

Εδώ όμως, οφείλουμε να σταθούμε και να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές για τον δικό μας νομό. Το αφήγημα ότι «όλη η Κρήτη είναι ένα εργοτάξιο» είναι αληθές, αλλά έχει διαβαθμίσεις. Σίγουρα, στο Λασίθι βλέπουμε ήδη εργασίες. Το τμήμα Νεάπολη- Άγιος Νικόλαος ως δημόσιο έργο και το Χερσόνησος- Νεάπολη μέσω ΣΔΙΤ προχωρούν. Όμως, η μεγάλη εικόνα της Παραχώρησης που υπογράφηκε πανηγυρικά στα Χανιά, αφήνει εκτός το κρίσιμο κομμάτι προς τα ανατολικά.

«…μέχρι την Σητεία»

Η επισήμανση του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη ότι «για την Περιφέρεια, ο ΒΟΑΚ νοείται από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία» δεν ήταν τυχαία. Ήταν μια υπενθύμιση ότι ο αναπτυξιακός χάρτης δεν μπορεί να σταματά στον Άγιο Νικόλαο. Η επέκταση προς τη Σητεία παραμένει στο στάδιο της διεκδίκησης, τη στιγμή που η υπόλοιπη Κρήτη μπαίνει στη φάση της κατασκευής με βαριά μηχανήματα.

Αυτή η «ταχύτητα δύο διαστάσεων» είναι που πρέπει να μας κρατά σε εγρήγορση. Το Λασίθι δεν μπορεί να είναι ο φτωχός συγγενής που αρκείται στο ότι «κάτι γίνεται». Η δυναμική του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι θα πιέσει τις υποδομές μας στα όριά τους. Αν ο οδικός άξονας δεν φτάσει ολοκληρωμένος και σύγχρονος μέχρι το ανατολικότερο άκρο, κινδυνεύουμε να δούμε την ανάπτυξη να συσσωρεύεται κεντρικά και δυτικά, αφήνοντας την ανατολική Κρήτη σε ρόλο παρατηρητή.

Το 2028 είναι κοντά. Τα θεμέλια μπήκαν, οι υπογραφές έπεσαν και η Κρήτη αλλάζει σελίδα. Ευθύνη όλων μας- τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και πολιτών- είναι να διασφαλίσουμε ότι σε αυτή τη νέα σελίδα, το Λασίθι θα γράφεται με κεφαλαία γράμματα, χωρίς αστερίσκους και χωρίς άλλες εκκρεμότητες.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ