Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Τροχαία Αγίου Νικολάου τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου. Το σύνολο της διαθέσιμης δύναμής της βρίσκεται επί ποδός, καθώς η αυξημένη έξοδος, η κορύφωση της τουριστικής περιόδου, αλλά και τα πανηγύρια και οι κοινωνικές εκδηλώσεις των ημερών δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις στο οδικό δίκτυο.

Ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου κ. Πέτρος Ζερβάκης μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ ανέφερε ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, τις απογευματινές ώρες και κυρίως τη νύχτα, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανάλωση αλκοόλ.

Όπως εξήγησε ο κ. Ζερβάκης, αυτές τις ημέρες πραγματοποιούνται πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις, πανηγύρια και γλέντια στην περιοχή και, ως εκ τούτου, η Τροχαία εστιάζει ιδιαίτερα στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς σε όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επικίνδυνες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι οποίες αποτελούν βασικές αιτίες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Μεταξύ αυτών ο Διοικητής της Τροχαίας ανέφερε την υπερβολική ταχύτητα, την κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, το αντικανονικό προσπέρασμα, τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους, καθώς και τη μη χρήση παιδικού καθίσματος. Οι έλεγχοι, όπως τόνισε, αφορούν συνολικά όλες τις επικίνδυνες παραβάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε τροχαίο ατύχημα.

«Ένας από την παρέα να μην καταναλώσει αλκοόλ»

Ιδιαίτερο μήνυμα απηύθυνε ο κ. Ζερβάκης σε όσους θα βγουν για να διασκεδάσουν στα πανηγύρια, στα γλέντια και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις των ημερών.

Όπως τόνισε, κάθε παρέα θα πρέπει να φροντίζει να υπάρχει ένας οδηγός, ο οποίος δεν θα καταναλώσει αλκοόλ, ώστε να μπορέσει να μεταφέρει με ασφάλεια όλους τους υπόλοιπους πίσω στα σπίτια τους.

Αλκοόλ από ανηλίκους

Τέλος, ο Διοικητής της Τροχαίας Αγίου Νικολάου κλήθηκε να σχολιάσει τα πρόσφατα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην περιοχή και να απευθύνει ένα μήνυμα προς τους νέους.

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό που σημειώθηκε σε κοινωνική εκδήλωση στην Ελούντα, ο κ. Ζερβάκης επισήμανε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, καθώς έχουν υπάρξει και άλλα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους στην περιοχή.

Όπως υπογράμμισε, τον κύριο και μεγαλύτερο ρόλο έχει η οικογένεια, η οποία φέρει και τη μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία των ανηλίκων. Πατέρας και μητέρα, όπως είπε, θα πρέπει να προστατεύουν τα παιδιά τους από την κατανάλωση αλκοόλ.

Ευθύνη, όμως, έχουν και οι διοργανωτές των εκδηλώσεων, είτε πρόκειται για γλέντια και πανηγύρια, είτε για καταστήματα που προσφέρουν αλκοόλ, οφείλουν να μη σερβίρουν και να μη διαθέτουν αλκοολούχα ποτά σε ανηλίκους.

Όπως επεσήμανε ο κ. Ζερβάκης, θα πρέπει να αποφεύγονται καταστάσεις, στις οποίες ανήλικοι καταλήγουν στο νοσοκομείο εξ αιτίας της κατανάλωσης αλκοόλ.

Κλείνοντας, ο Διοικητής της Τροχαίας Αγίου Νικολάου ευχήθηκε οι ημέρες του Δεκαπενταύγουστου να περάσουν ομαλά, χωρίς τροχαία ατυχήματα, με ασφαλείς μετακινήσεις για κατοίκους και επισκέπτες και με τη θετική εικόνα που καταγράφεται μέχρι σήμερα να συνεχίζεται και στο υπόλοιπο του έτους.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ