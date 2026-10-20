Για πρώτη φορά τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά θα δοθεί η δυνατότητα δωρεάν στέγασης σε φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) στα Λακώνια.

Η παροχή αφορά έξι φοιτητές και έρχεται να προστεθεί στις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας που προσφέρει ήδη το Ίδρυμα, καλύπτοντας μέρος των αναγκών διαμονής των φοιτητών σε μια πόλη όπου η αναζήτηση προσιτής κατοικίας αποτελεί συχνά δύσκολη υπόθεση, ιδιαίτερα λόγω της έντονης τουριστικής δραστηριότητας.

Όπως ανέφερε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος του Τμήματος, καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, είναι η πρώτη χρονιά που υλοποιείται η συγκεκριμένη δυνατότητα στον Άγιο Νικόλαο, μέσω των διαδικασιών της Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΛΜΕΠΑ.

Η δωρεάν στέγαση αφορά έξι φοιτητές, ενώ η παροχή φοιτητικής σίτισης, που υπήρχε ήδη τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζεται κανονικά. Η ουσιαστική διαφοροποίηση για το φετινό ακαδημαϊκό έτος είναι ότι προστίθεται πλέον και η δυνατότητα στέγασης, έστω για μικρό αριθμό δικαιούχων.

Η έναρξη του προγράμματος δωρεάν στέγασης αποτελεί μια νέα προσθήκη στις φοιτητικές παροχές του ΕΛΜΕΠΑ στον Άγιο Νικόλαο, με την προσδοκία, όπως επισημαίνει σχετικά ο κ. Παναγιωτάκης, η πρωτοβουλία αυτή να αποτελέσει την αφετηρία για την επέκταση της συγκεκριμένης δυνατότητας σε μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών τα επόμενα χρόνια.

Η στέγαση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί στα μισθωμένα δωμάτια του καταλύματος «Pension Mylos», στην οδό Σαρολίδη 24, στην περιοχή της Κιτροπλατείας στον Άγιο Νικόλαο.

Παρά το γεγονός ότι οι έξι θέσεις δεν μπορούν να καλύψουν το σύνολο των ενδεχόμενων στεγαστικών αναγκών, η εξασφάλισή τους συνιστά ένα, έστω μικρό, πρώτο βήμα για την ενίσχυση της φοιτητικής στέγης στην πόλη.

Πάνω από 120 εγγραφές πρωτοετών

Παράλληλα, ο κ. Παναγιωτάκης αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσιάζει το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Όπως γνωστοποίησε, από τους 134 εισακτέους έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους περισσότεροι από 120 πρωτοετείς φοιτητές, με τη διαδικασία των εγγραφών να έχει πλέον ολοκληρωθεί. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου άρχισαν στις 28 Σεπτεμβρίου και διεξάγονται κανονικά.

Όλες οι πληροφορίες για τη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΛΜΕΠΑ, στη διεύθυνση merimna.hmu.gr (στο σύνδεσμο https://mst.hmu.gr/aitiseis-gia-parochi-dorean-stegasis-ston-agio-nikolao-gia-to-akadimaiko-etos-2026-2027/).

Δωρεάν σίτιση

Στο μεταξύ, έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η παράταση αφορά τους ενεργούς φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοετών και των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στον Άγιο Νικόλαο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας morpheus.hmu.gr, ενώ αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΛΜΕΠΑ.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ