ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι μετά την αποκατάσταση της υδροδότησης στις περιοχές που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα (Κουτσουνάρι, Φέρμα, Αγ. Φωτιά),το νερό είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Έχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι ποιότητας.

Οδηγίες προς τους καταναλωτές

Αφήνουμε το νερό να τρέξει για λίγα λεπτά από τις βρύσες, μέχρι να αποκατασταθεί η διαύγειά του. Σε περίπτωση που αυτό δε συμβεί, ελέγχουμε το ντεπόζιτο ή το πιεστικό .

Καθαρίζουμε τα φίλτρα των βρυσών, εφόσον χρειάζεται.

Σε περίπτωση που έχουν πλημμυρίσει ιδιωτικές δεξαμενές, πιεστικά συστήματα ή εσωτερικές σωληνώσεις, μεριμνούμε για τον κατάλληλο καθαρισμό τους πριν από τη χρήση.

Ευχαριστούμε τους καταναλωτές για την κατανόηση και τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης.

Ο Αντιδήμαρχος ΔΥΑΑ

Γεώργιος Γιακουμάκης