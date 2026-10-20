Με οργανωτική επιτυχία και αγωνιστική διάκριση για τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Αγίου Νικολάου πραγματοποιήθηκε στον κόλπο του Μεραμπέλου η Β’ Φάση του Open Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Σκαφών Κλάσης J/24. Το «ΕΥΝΙΚΗ» του ΙΟΑΝ, επιβεβαίωσε την αγωνιστική του δυναμική και κατέκτησε για ακόμη μία χρονιά τον τίτλο του Πανελληνιονίκη, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο ένα σπουδαίο τριήμερο ιστιοπλοΐας.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Αγίου Νικολάου ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις απαιτήσεις μιας σημαντικής διοργάνωσης, την οποία συνδιοργάνωσε με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Σκαφών Κλάσης J/24, τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ), τον Δήμο Αγίου Νικολάου και την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Η επιτυχία είχε διπλή σημασία για τον ΙΟΑΝ, καθώς συνδυάστηκε η άρτια διοργάνωση με την αγωνιστική διάκριση του σκάφους του. Το «ΕΥΝΙΚΗ», με πλήρωμα τους Δημήτρη Αλτσιάδη, Μάνο Γεροντή, Άνθιμο Νικολαΐδη, Θανάση Σιούζο και Θοδωρή Αλεξά, παρουσίασε σταθερότητα και υψηλό επίπεδο απόδοσης, διατηρώντας την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη και φτάνοντας ξανά στην κορυφή του πανελλήνιου πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα της Β’ φάσης

1.ΕΥΝΙΚΗ-ΙΟΑΝ (2-1-3-2-2-2)

2.ΕΥΝΙΚΗ ΙΙ-ΝΟΠΦ (4-3-1-7-1-1)

3.HELLENIC POLICE-ΝΟΘ (5-2-2-1-7-4)

4.JMANIA-ΝΟΠΦ (1-5-5-3-3-3)

5.ΑΝΙΜΑ-ΙΟΗ (3-6-9-4-4-6)

6.JUNE 22-ΣΕΑΝΑΤΚ (6-4-4-5-5-5)

7.ZOUZOUNI-IOX (12-8-6-8-6-11)

8.SIMERA-IOH (10-7-8-6-8-10)

9.NOSTROMO-IOX (7-9-10-9-9-9)

10.MINOAN SPIRIT-ΝΟΓΚ (8-10-7-DNF-10-8)

11.MOMENTUM-ΝΟΓΚ (11-12-12-10-11-7)

12.MINOAN WIND-NOT (9-11-11-DNF-12-12)

Η τελική κατάταξη του Πανελληνίου πρωταθλήματος 2026

1.ΕΥΝΙΚΗ-ΙΟΑΝ 28.5

2.HELLENIC POLICE-ΝΟΘ 29

3.ΕΥΝΙΚΗ ΙΙ-ΝΟΠΦ 30

4.JMANIA-ΝΟΠΦ 34.5

5.JUNE 22-ΣΕΑΝΑΤΚ 44

6.MINOAN SPIRIT-ΝΟΓΚ 83

7.ZOUZOUNI-IOX 87

8.SIMERA-IOH 91

9.NOSTROMO-IOX 99

10.ΑΝΙΜΑ-ΙΟΗ 100

11.MINOAN WIND-NOT 120

12.MOMENTUM-ΝΟΓΚ 128

13.KRAKER 135