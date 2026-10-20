Επαρχιακή Αγγλία των αρχών του 19ου αιώνα. Μια μητέρα και τα τρία κορίτσια της, μετά τον θάνατο του συζύγου και πατέρα τους Χένρι Ντάσγουντ, πρέπει να εγκαταλείψουν τις ανέσεις μιας αρχοντικής έπαυλης -την οποία κληρονομεί ο γιος του από τον προηγούμενο γάμο του- και να ζήσουν πιο φτωχικά σ’ ένα πολύ λιγότερο εντυπωσιακό οίκημα. Εκεί, οι δυο μεγαλύτερες αδελφές θα περάσουν διάφορες ερωτικές δοκιμασίες και θα πρέπει να συνδυάσουν τη λογική και την ευαισθησία ώστε να διαχειριστούν σωστά τα οικονομικά και συναισθηματικά τους προβλήματα…