Η νέα ελαιοκομική περίοδος στην περιοχή μας ξεκινά παραδοσιακά το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Φέτος, ωστόσο, σε αρκετές περιοχές του Λασιθίου, η εικόνα στα ελαιόδεντρα δείχνει πως η συγκομιδή δεν αργεί. Οι ελιές έχουν ήδη αλλάξει χρώμα, έχουν μαυρίσει και, με μια πρώτη ματιά, μοιάζουν έτοιμες για το μάζεμα.

Έτσι, οι παραγωγοί βρίσκονται σιγά σιγά σε ετοιμότητα, καθώς πλησιάζει η ώρα να ξεκινήσει μία από τις σημαντικότερες αγροτικές δραστηριότητες του τόπου μας. Το επόμενο διάστημα θα δείξει πώς θα εξελιχθεί η φετινή ελαιοκομική χρονιά και τι θα αποδώσει η παραγωγή, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα ελαιολάδου.