Μια ευσυνείδητη και συμπονετική δικαστική υπάλληλος, που εκτελεί τυφλά αποφάσεις, παραδίδει την ειδοποίηση έξωσης σε έναν άστεγο που έχει καταφύγει στο υπόγειο μιας πολυκατοικίας. Όμως αυτό που ξεκίνησε σαν μια τυπική εργάσιμη μέρα, έχει μια απρόσμενη εξέλιξη, καθώς ο άστεγος καταφεύγει σε μια ακραία πράξη απελπισίας… Κλονισμένη, περιφέρεται στην πόλη μιλώντας με φίλους και αγνώστους προσπαθώντας να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της. Βραβείο σεναρίου στο Βερολίνο για μια αστεία όσο και πικρή σάτιρα η οποία ακτινογραφεί σαρκαστικά όλο το βαλκανικό κοινωνικοπολιτικό οικοδόμημα.