Μια οκταμελής οικογένεια αποτελούμενη από δύο γονείς και τα έξι παιδιά τους, αναζητά κατοικία στον Άγιο Νικόλαο ή στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Η κατοικία στην οποία διαμένει σήμερα η οικογένεια κρίνεται ακατάλληλη, καθώς ο ιδιοκτήτης έχει διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να βρεθεί άμεσα μία νέα κατοικία, στην οποία οι γονείς και τα παιδιά θα μπορούν να ζουν με άνεση και αξιοπρέπεια.

Η αναζήτηση κατοικίας δυσχεραίνεται και λόγω της καταγωγής της οικογένειας. Εάν ένας άνθρωπος αποκλείεται από την πρόσβαση σε μία κατοικία εξαιτίας της καταγωγής του, τότε η κοινωνία μας καλείται να αναρωτηθεί τι σημαίνουν στην πράξη η ισότητα, ο σεβασμός και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η σταθερότητα και ασφάλεια ενός σπιτιού είναι απολύτως απαραίτητες, ειδικά για τα μικρά παιδιά της οικογένειας, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν το σχολείο τους και να προστατευτεί η ψυχική και η σωματική τους υγεία.

Η κοινωνική αλληλεγγύη είναι η μόνη ασπίδα απέναντι στην κρίση. Μπορούμε όλοι μαζί να γίνουμε η γέφυρα που θα οδηγήσει αυτήν την οικογένειά στην ασφάλεια.

Όποιος διαθέτει κατάλληλη κατοικία ή γνωρίζει κάποια διαθέσιμη επιλογή στον Άγιο Νικόλαο και την ευρύτερη περιοχή μπορεί να απευθυνθεί στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου ή να καλέσει τον κ. Γιώργο στο τηλέφωνο 6939569098.

Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη μας σε τέτοιες στιγμές. Ακόμα και η παραμικρή πληροφορία ή βοήθεια μπορεί να αλλάξει ριζικά το μέλλον της οικογένειας και να της δώσει την ευκαιρία για μία νέα αρχή με αξιοπρέπεια