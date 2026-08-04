Η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος Λασιθίου της ΑΔΕΔΥ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους συναδέλφους και τους οικείους των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και το Γύθειο και του Δανού χειριστή ελικοπτέρου και του Έλληνα μεταφραστή του που έχασαν τη ζωή τους χθες δίνοντας τη μάχη στο πύρινο μέτωπο της Ψάθας. Έδωσαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, υπηρετώντας με αυταπάρνηση την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας περιουσίας.

Η θυσία τους υπενθυμίζει με τον πιο τραγικό τρόπο τις εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται καθημερινά οι πυροσβέστες αλλά και συνολικά οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Η κοινωνία οφείλει να τιμά έμπρακτα την προσφορά τους και όχι μόνο με λόγια.

Η Πολιτεία έχει την ευθύνη να προχωρήσει άμεσα στην ουσιαστική ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος, με επαρκές προσωπικό, σύγχρονο εξοπλισμό, ολοκληρωμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Παράλληλα, είναι αναγκαίο να δοθούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα δίκαια εργασιακά αιτήματα των πυροσβεστών, τα οποία επί σειρά ετών αναδεικνύουν οι ίδιοι και οι συνδικαλιστικοί τους φορείς. Η ενίσχυση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, η κάλυψη των οργανικών κενών, οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και η αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας τους αποτελούν προϋποθέσεις για την αποτελεσματική προστασία τόσο των ίδιων όσο και της κοινωνίας.

Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν επιβάλλει πράξεις και όχι μόνο εκφράσεις συμπαράστασης. Η ΑΔΕΔΥ θα συνεχίσει να στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων για ασφαλείς συνθήκες εργασίας, επαρκή στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών και πλήρη κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Η μνήμη τους θα είναι σταθερό και ανέκκλητο σημείο προσφοράς και θυσίας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Λασιθίου

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Αλεξάκης Αλέξανδρος Αλέξανδρος Αριστοτέλης Κουπατσιάρης