Την παραμονή και των Χρήστου Παπαδημητρίου και Αντώνη Κουτσίκου στο ρόστερ της έκανε γνωστή η Νίκη Σητείας, αναφέροντας στην ανακοίνωση της:

Η Νίκη Σητείας ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τους Αντώνη Κουτσικο και Χρήστο Παπαδημητρίου, οι οποίοι θα συνεχίσουν να φορούν τη φανέλα της ομάδας και τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Δύο ποδοσφαιριστές που με την αγωνιστικότητα, το ήθος και τη συνέπειά τους αποτέλεσαν σημαντικά μέλη της ομάδας μας, θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της Νίκης Σητείας.

Τους ευχόμαστε μια σεζόν με υγεία, πολλές επιτυχίες και ακόμα περισσότερες όμορφες στιγμές με τα χρώματα της ομάδας μας.

Καλή αγωνιστική χρονιά, Αντώνη και Χρήστο!