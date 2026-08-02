Το Δ.Σ. της Νίκης Σητείας ευχαρίστησε με ανακοίνωση του τη βουλευτή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, για τη διαρκή και έμπρακτη στήριξή της προς τον σύλλογο και τις ακαδημίες του, αλλά και συνολικά προς τον αθλητισμό του νομού. Η διοίκηση εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη συμβολή της στην ενίσχυση των σωματείων και ευχήθηκε να συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό και τη νεολαία στο Λασίθι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο. Νίκη Σητείας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τη βουλευτή Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, για το έμπρακτο ενδιαφέρον και τη διαρκή στήριξή της προς την ομάδα μας, καθώς και προς τον αθλητισμό του Νομού Λασιθίου γενικότερα.

Η πολύτιμη συμβολή της στην ενίσχυση της προσπάθειας του συλλόγου και των ακαδημιών μας αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την πρόοδο του αθλητισμού και την ενίσχυση των σωματείων του τόπου μας.

Ως Α.Ο. Νίκη Σητείας, εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη και ευχόμαστε να συνεχίσει να στηρίζει με την ίδια συνέπεια δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό, τη νεολαία και τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι σε ολόκληρο τον Νομό Λασιθίου».