Τον ισχυρισμό του αναπληρωτή Διευθυντή Δασών Ν. Λασιθίου Μανόλη Κουδουμά ότι οι ποσότητες των απορριμμάτων που παραμένουν πάνω στη νήσο Χρυσή δεν είναι στις ποσότητες που θα δικαιολογούσαν την ανάθεση του έργου σε ιδιώτη με μια δαπανηρή εργολαβία -επειδή μόνο και μόνο υπάρχει διαθέσιμο από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) κονδύλι για το σκοπό αυτό- αντικρούει με δηλώσεις του στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Κοκκινέλλα» Παύλος Δασκαλάκης.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Δασκαλάκης, ο όγκος των απορριμμάτων που παραμένουν στο νησί είναι μεγάλος και απαιτείται η ανάθεση του σχετικού έργου σε εργολάβο για να το φέρει εις πέρας. Συγκεκριμένα τόνισε ότι έχουν εντοπιστεί και χαρτογραφηθεί με JPS 150 σημεία με απορρίμματα, άχρηστα υλικά. Μεταξύ αυτών ένα… ατραξόνιο αυτοκινήτου, ψυγειοκαταψύκτες, μπαταρίες, ακόμη και κτήριο προς κατεδάφιση! Επί τρία χρόνια είναι καταγεγραμμένα τα σκουπίδια και «σέρνονται» οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μελέτης και ανάθεσης του έργου περισυλλογής και απομάκρυνσής τους από το νησί, τόνισε ο κ. Δασκαλάκης.

Η έκθεση

Ο κ. Κουδουμάς, με δηλώσεις του στην ΑΝΑΤΟΛΗ, είχε βεβαιώσει ότι τα υπάρχοντα απορρίμματα είναι ελάχιστα, επιδεικνύοντας μάλιστα και έκθεση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου, που επιβεβαιώνουν το αληθές των δηλώσεων του διευθυντή. Στην έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο δασοφύλακες που εκτέλεσαν υπηρεσία στη Χρυσή, βεβαιώνουν από τον Απρίλιο του 2026: «Το νησί βρίσκεται γενικά σε καλή κατάσταση. Ελάχιστα απορρίμματα εντοπίζονται στον παλιό χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων και στη Βόρεια παραλία της Χρυσής, όπου θα θαλάσσια ρεύματα και οι Βόρειοι άνεμοι, που πνέουν κατά διαστήματα στην περιοχή, με μεγάλη ένταση, έχουν βγάλει ελάχιστο αριθμό πλαστικών, χωρίς ιδιαίτερο όγκο, με δυνατότητα απομάκρυνσής τους ακόμη και με εθελοντική δράση».

Μάλιστα, ο Διευθυντής Δασών, είχε πει ότι είχε επικοινωνία με τη δημοτική αρχή Ιεράπετρας, λαμβάνοντας διαβεβαιώσεις για την πρόθεση του Δήμου Ιεράπετρας να συμβάλει, με εθελοντική εργασία να απομακρύνουν τον ελάχιστο όγκο αυτών των απορριμμάτων, και να τα μεταφέρουν στην απέναντι ακτή με αδειοδοτημένη λάντζα.

Δε χορήγησε άδεια

Ο κ. Δασκαλάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχει συνεργασία με το Δασαρχείο. Η «Κοκκινέλα» πριν δύο χρόνια είχε κάνει πρόταση να μεταβεί στο νησί ομάδα 20 ατόμων και ενδεικτικά να προβεί σε καθαρισμό μιας συγκεκριμένης οριοθετημένης έκτασης του νησιού, βάσει χωρισμού του νησιού σε τομείς, για να εκτιμηθεί πόσος χρόνος απαιτείται για να καθαριστεί στο σύνολό του. Δυστυχώς ο κ. Κουδουμάς, δεν χορήγησε την άδεια, είπε ο κ. Δασκαλάκης.

Το ΟΦΥΠΕΚΑ

– Ο πρόεδρος της «Κοκκινέλλα» επικαλείται επίκαιρο έγγραφο του ΟΦΥΠΕΚΑ, το οποίο παρέλαβε, χθες, σε απάντηση επιστολής που είχε στείλει από τον περασμένο Απρίλιο επισημαίνοντας το ζήτημα της απομάκρυνσης των απορριμμάτων. Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής:

«Παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση από τον Δήμο Ιεράπετρας ως προς την αποκατάσταση του περίκλειστου χώρου συλλογής απορριμμάτων, ο οποίος θα πρέπει να καθαριστεί από τα υπάρχοντα απορρίμματα και να απομακρυνθεί η περίφραξή του. Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται σε κοινή θέα και δημιουργεί ιδιαίτερα αρνητική εικόνα για τους επισκέπτες, τόσο Έλληνες όσο και αλλοδαπούς. Αναρωτιόμαστε εάν ο Δήμος Ιεράπετρας προτίθεται, εν όψει της νέας τουριστικής περιόδου, να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση του συγκεκριμένου χώρου, δεδομένου ότι υπάρχει σχετικό κονδύλιο εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.

Στη βόρεια (Μπελεγρίνα) και στη νότια (Βουγιού Μάτι) παραλίες της Χρυσής εξακολουθούν να υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων του Δήμου Ιεράπετρας γεμάτοι απορρίμματα που τοποθετήθηκαν εκεί 3-4 χρόνια πριν, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν απομακρυνθεί από την έναρξη ισχύος του Σχεδίου Δράσης. Παρά τις σχετικές ενημερώσεις που έχει αποστείλει η Επιτροπή του Σχεδίου Δράσης προς τον Δήμο, η απομάκρυνση δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Διάβημα προς τον Δήμο Ιεράπετρας, για το συγκεκριμένο θέμα, έχει κάνει επανειλημμένως και ο Σύλλογος Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής Ιεράπετρας Το Δελφίνι. Αναρωτιόμαστε εάν ο Δήμος Ιεράπετρας, προτίθεται ενόψει και της νέας τουριστικής σεζόν να αναλάβει πρωτοβουλία, για την απομάκρυνση των κάδων».

– O ΟΦΥΠΕΚΑ με αρκετή καθυστέρηση, απάντησε στα ζητήματα που είχε θέσει ο κ. Δασκαλάκης σχετικά με την προστασία της Χρυσής. Στο έγγραφο αυτό το οποίο υπογράφει η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Τομέα Β΄ του Ελένη Κουμούτσου, μεταξύ άλλων, αναφέρει για το ζήτημα των απορριμμάτων:

«Ως προς το ζήτημα της παρουσίας απορριμμάτων, επισημαίνεται ότι το πρόβλημα που αναφέρεται στο έγγραφό σας έχει διαπιστωθεί και από τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Κρήτης του ΟΦΥΠΕΚΑ Ειδικότερα, κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 28-04-2026, καταγράφηκε η παρουσία σημαντικών ποσοτήτων αποβλήτων σε διάφορα σημεία/θέσεις της νήσου, συμπεριλαμβανομένων αποβλήτων μεγάλου όγκου, Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), καθώς και διάσπαρτων απορριμμάτων μικρότερου όγκου.

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΦΥΠΕΚΑ ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, έχοντας ως αντικείμενο την υλοποίηση έργων που αποσκοπούν στην απομάκρυνση μη οργανικών ρύπων από τη νήσο Χρυσή του Δήμου Ιεράπετρας και στη βελτίωση της συνολικής κατάστασης του περιβάλλοντος χώρου, σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 9ΜΓΟ46ΜΑΖΤ-Ω3Ψ)».

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ