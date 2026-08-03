Την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ολοένα και πιο έντονων φαινομένων υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, παραβατικότητας και διατάραξης της δημόσιας τάξης στις τουριστικές περιοχές του Δήμου Χερσονήσου ζητά με επίσημη επιστολή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος περιγράφει με σαφήνεια τις καταστάσεις που παρατηρούνται καθημερινά σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου, επισημαίνοντας ότι ο λεγόμενος «αλκοολικός τουρισμός» και η ανεξέλεγκτη και παράνομη χρήση «αερίου γέλιου» έχουν λάβει διαστάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την εικόνα του προορισμού.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο έγγραφο προς τον Υπουργό, «τα μπαλόνια γέλιου έχουν κατακλύσει τους κοινόχρηστους χώρους γύρω από τα κέντρα διασκέδασης και μπαρ και η υπερβολική χρήση τους από το νεανικό πληθυσμό οδηγεί σε ακραίες συμπεριφορές που εκδηλώνονται με βανδαλισμούς, διαπληκτισμούς και έκνομες συμπεριφορές» .

Παράλληλα με την επιστολή, ο Δήμαρχος απέστειλε προς τον Υπουργό και αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο παρουσιάζεται η τεκμηριωμένη πρόταση του Δήμου για την κατάρτιση και εφαρμογή ενός «Ειδικού Σχεδίου Ασφάλειας Τουριστικής Περιόδου Δήμου Χερσονήσου».

Στο υπόμνημα περιγράφεται η πραγματική εικόνα της περιοχής κατά τους θερινούς μήνες, όπου ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται, οι ανάγκες αστυνόμευσης αυξάνονται δραματικά και οι υπηρεσίες καλούνται να ανταποκριθούν σε περιστατικά που ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες της υφιστάμενης αστυνομικής δύναμης.

Όπως σημειώνεται, «η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί αυξημένες ανάγκες ασφάλειας, αστυνόμευσης και πολιτικής προστασίας, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται με τα ίδια μέσα και το ίδιο ανθρώπινο δυναμικό που απαιτούνται κατά τη χειμερινή περίοδο» .

Το υπόμνημα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη πρόταση για ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας, δημιουργία ειδικού θερινού κλιμακίου, στοχευμένους ελέγχους, αυξημένες περιπολίες, μόνιμο μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ Δήμου – ΕΛ.ΑΣ. – Περιφέρειας – φορέων του τουρισμού, καθώς και δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης με στόχο την υπεύθυνη διασκέδαση και την προστασία της τοπικής κοινωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι, η πρόταση αυτή έρχεται ως συνέχεια των ενεργειών που έχει ήδη υλοποιήσει ο Δήμος Χερσονήσου για την ενίσχυση της αστυνόμευσης, με κορυφαία την ομόφωνη απόφαση 71/2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ζητήθηκε η άμεση ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, η ενίσχυση με σύγχρονο εξοπλισμό και η θεσμοθέτηση μόνιμου μηχανισμού αστυνόμευσης σε τουριστικούς δήμους, ενώ παράλληλα προτάθηκε η ίδρυση Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Χερσονήσου ως αναγκαία διοικητική αναβάθμιση για την αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων αναγκών της περιοχής.

Η επιστολή του Δημάρχου προς τον Υπουργό αναφέρεται και στην πρόσφατη παρέμβαση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, η οποία με έγγραφό της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. ζήτησε άμεση ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά δεν πραγματοποιήθηκαν αποσπάσεις αστυνομικών κατά την τουριστική περίοδο και ότι τα περιστατικά που καταγράφονται στην περιοχή απαιτούν ισχυρή και επαρκή αστυνομική παρουσία .

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου τονίζει καταληκτικά, ότι η προστασία της δημόσιας τάξης και της κοινωνικής ειρήνης αποτελούν προϋπόθεση για έναν τουριστικό προορισμό που θέλει να επενδύει στην ποιότητα και στη βιωσιμότητα.

«Ο Δήμος Χερσονήσου επιδιώκει και στηρίζει την τουριστική διασκέδαση, όμως με κανόνες, ασφάλεια, τήρηση της νομιμότητας και σεβασμό στην τοπική κοινωνία και στην πλειοψηφία των επισκεπτών του Δήμου μας» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Η περιοχή μας συμβάλλει ουσιαστικά στο ΑΕΠ και την απασχόληση της χώρας. Με 25 αστυνομικούς και 19 δόκιμους δεν μπορεί να διασφαλιστεί η κοινωνική γαλήνη και η ασφάλεια των πολιτών. Ζητούμε άμεση συνεργασία και ουσιαστική ενίσχυση, ώστε η Χερσόνησος να παραμείνει ένας ασφαλής, ποιοτικός και βιώσιμος προορισμός για όλους».