Ο Σύλλογος Φίλων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου συνεχίζει με αδιάκοπη διάθεση προσφοράς τις προσπάθειές του για την ουσιαστική στήριξη του ΓΝΑΝ. Τις δωρεές που προσφέρουν οι πολίτες, ο Σύλλογος φροντίζει να τις αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συμβάλλοντας ενεργά στην προμήθεια εξοπλισμού και ειδών που διευκολύνουν σημαντικά το πολύτιμο έργο του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέλη του Συλλόγου επισκέπτονται το νοσοκομείο, συνομιλούν με το προσωπικό και ενημερώνονται για τις ανάγκες που υπάρχουν.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεχούς προσπάθειας, μέλη του Συλλόγου Φίλων και συγκεκριμένα ο κ. Δημήτρης Κουνενάκης, η κ. Δέσποινα Καρνιαδάκη, η κ. Καίτη Κοζύρη, ο κ. Γιώργος Βάρδας και ο κ. Δημήτρης Μετοχιαννάκης, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και σε πολλές ακόμη κλινικές. Σε άλλη μια σημαντική δωρεά προέβη ο Σύλλογος, για να διευκολύνει την καθημερινότητα των ασθενών και των υγειονομικών.

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών καλείται συχνά να αντιμετωπίσει πολύ δύσκολα περιστατικά. Έτσι λοιπόν, ο Σύλλογος Φίλων προχώρησε στην αγορά ενός ηλεκτρικού κρεβατιού προσπαθώντας να διευκολύνει τους ασθενείς και να τους προσφέρει ένα καλύτερο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Προϊσταμένη των ΤΕΠ κ. Καλλιόπη Ταχατζίδου δήλωσε πως το συγκεκριμένο κρεβάτι είναι διαφόρων θέσεων, μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορες παθολογικές καταστάσεις και ότι θα βοηθήσει σημαντικά τους ασθενείς που επισκέπτονται το ΤΕΠ, αλλά και τον ίδιο τον ιατρό.

Στήριξη

Υπογράμμισε πως κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν από την δική τους πλευρά, προς όφελος των ασθενών που έρχονται για να αντιμετωπίσουν το εκάστοτε ιατρικό τους πρόβλημα.

Για τα περιστατικά που εξυπηρετούν σημείωσε πως το ΓΝΑΝ αποτελεί το κεντρικό νοσοκομείο του Νομού και εξυπηρετεί περιστατικά από όλο τον Νομό τόσο από τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα και τη Σητεία, όσο και από πολλές ακόμη περιοχές.

Για τις γενικότερες ανάγκες που υπάρχουν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝΑΝ τόνισε ότι το Τμήμα λειτουργεί με το φιλότιμο των ιατρών και των νοσηλευτών. Δεν έκρυψε πως υπάρχουν ανάγκες τόσο σε ιατρικό, όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό.

Ουσιαστική βοήθεια

Ο κ. Κουνενάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΓΝΑΝ επεσήμανε ότι είναι πολλοί οι ασθενείς που επισκέπτονται καθημερινά το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝΑΝ αναδεικνύοντας τη σημασία της καλής παρουσίας και υποστήριξης. Τόνισε πως είναι σημαντικό να υπάρχει στήριξη και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τις πολλαπλές ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο.

Υπογράμμισε πως ο Σύλλογος Φίλων, με γνώμονα αυτό, συνεχίζει να επισκέπτεται το ΓΝΑΝ και να συζητά με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τόσο για τα προβλήματα, όσο και για τις ανάγκες που υπάρχουν. Αλλά και πως με τα χρήματα που προσφέρει ο κόσμος προς το Σύλλογο Φίλων μπορούν να εξοπλίσουν καλύτερα τις υπηρεσίες του νοσοκομείου και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός πιο ανθρώπινου περιβάλλοντος φροντίδας.

Πρόσθεσε πως καμία προσφορά δεν είναι μικρή, αναδεικνύοντας πως κάθε δωρεά αποτελεί μια ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης και ενίσχυσης προς τις κλινικές του ΓΝΑΝ.

Μέσα από την ΑΝΑΤΟΛΗ, παρακίνησε τον κόσμο να βοηθήσει όποτε, αλλά και όσο μπορεί στηρίζοντας τον Σύλλογο Φίλων.

Ο κ. Κουνενάκης ανέφερε ότι όσοι επιθυμούν να προσφέρουν για το Νοσοκομείο, μπορούν να απευθύνονται στα μέλη του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Μετοχιανάκη (6997179066), κ. Γεώργιο Βάρδα (6977218476), κ. Καίτη Κοζύρη (6974430770), κ. Γεώργιο Αρακαδάκη (6932383884), κ. Δέσποινα Καρνιαδάκη (6977500420), κ. Νικόλαο Χατζηδάκη (6973793440) και στον ίδιο (6977278164).

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ