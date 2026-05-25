Την Παρασκευή, οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας ανέλαβαν δράση με ενθουσιασμό και ομαδικό πνεύμα! Φορώντας τα γάντια μας και κρατώντας σακούλες απορριμμάτων, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και προχωρήσαμε στον καθαρισμό του αύλειου χώρου και των παρακείμενων περιοχών του σχολείου μας.

Με σύνθημα «Η ισχύς εν τη ενώσει», συμβάλαμε όλοι μαζί με τον δικό μας τρόπο στη δημιουργία ενός πιο καθαρού, όμορφου και φιλικού περιβάλλοντος για όλους.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του άξονα «Μικρές πράξεις, μεγάλες αλλαγές», αποδεικνύοντας πως ακόμη και οι πιο μικρές πρωτοβουλίες μπορούν να φέρουν σημαντικά αποτελέσματα όταν υπάρχει συνεργασία, υπευθυνότητα και διάθεση προσφοράς.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή, την προσπάθεια και το παράδειγμα που έδωσαν!