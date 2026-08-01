Την ώρα που το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της επικαιρότητας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, δεν λείπουν και οι ειδήσεις που γεννούν αισιοδοξία, αναδεικνύοντας το υψηλό επιστημονικό επίπεδο και το έργο που παράγεται στις κλινικές του. Μία από αυτές είναι η σημαντική διάκριση της Χειρουργικής Κλινικής στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κήλης (Hellenic Hernia Days 2026).

Η Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου απέσπασε το Πρώτο Βραβείο Προφορικής Ανακοίνωσης (Oral Presentation Award) στο συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 24-26 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της επιστημονικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στο ΓΝΑΝ. Το συνέδριο αποτέλεσε σημείο συνάντησης της ελληνικής χειρουργικής κοινότητας που ασχολείται με τις κήλες και τις παθήσεις του κοιλιακού τοιχώματος. Περιέλαβε πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων ομιλητών.

Η βραβευμένη εργασία των ιατρών του ΓΝΑΝ είχε τίτλο «Η χρήση του κηλικού σάκου ως ελεύθερο μόσχευμα στην αποκατάσταση μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης» παρουσίασε μια καινοτόμο χειρουργική τεχνική, η οποία αξιοποιεί τον κηλικό σάκο ως αυτόλογο μόσχευμα για την αποκατάσταση σύνθετων μετεγχειρητικών κοιλιοκηλών.

Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν οι χειρουργοί του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Εμμανουήλ Τρουλινάκης, Θεόδωρος Μυτάκης, Μανώλης Διαμαντάκης, Ζαφειρώ Καραφουλίδου, Νίκος Ζντράβας και Νίκος Μουδατσάκης, καθώς και ο χειρουργός του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου Ευστάθιος Δημητριάδης.

Αναγνώριση της συνεχούς προσπάθειας

για την εξέλιξη των σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών

Όπως δήλωσε σχετικά ο Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του ΓΝΑΝ και επιβλέπων της εργασίας κ. Νίκος Μουδατσάκης, η βράβευση επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο της επιστημονικής δουλειάς που πραγματοποιείται στη Χειρουργική Κλινική.

Όπως ανέφερε, η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, της ερευνητικής δραστηριότητας και της συνεχούς προσπάθειας της ομάδας της κλινικής για την εξέλιξη των σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών στην αποκατάσταση σύνθετων κοιλιοκηλών. Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους ασθενείς.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ