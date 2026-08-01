Η εξεύρεση στέγης εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έρχονται κάθε χρόνο να υπηρετήσουν στα σχολεία του νομού Λασιθίου. Ένα πρόβλημα που χρόνο με τον χρόνο εντείνεται και, σε αρκετές περιπτώσεις, λειτουργεί αποτρεπτικά ακόμη και για την επιλογή σχολικών μονάδων του Λασιθίου κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων προτίμησης.

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση, σε συνδυασμό με την ολοένα και μεγαλύτερη διάθεση διαμερισμάτων μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης και την έντονη πίεση που ασκεί η τουριστική δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων, δυσκολεύουν σημαντικά τη διαδικασία εξεύρεσης κατοικίας.

Χαρακτηριστικό του μεγέθους του προβλήματος είναι ότι σχεδόν κάθε χρόνο καταγράφονται περιπτώσεις εκπαιδευτικών που τοποθετούνται σε σχολεία της περιοχής και αναγκάζονται, τουλάχιστον προσωρινά, να διαμένουν σε δωμάτια ξενοδοχείων, αδυνατώντας να βρουν διαθέσιμη κατοικία.

Ακόμη βέβαια και στις περιπτώσεις που κάποιος εκπαιδευτικός καταφέρει να βρει σπίτι σε αξιοπρεπή κατάσταση, έρχεται αντιμέτωπος με τα υψηλά ενοίκια. Όπως έχει καταγράψει και η ΑΝΑΤΟΛΗ σε σχετικά ρεπορτάζ, οι τιμές των διαθέσιμων κατοικιών έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας τη γενικότερη ανοδική πορεία της αγοράς ακινήτων και του γενικότερου ρεύματος της νέας οικονομικής πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Στην εξίσωση θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το ύψος των αποδοχών των εκπαιδευτικών, που ειδικά για τους πρωτοδιόριστους παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό. Για παράδειγμα, ένας νεοδιόριστος μόνιμος με μηδενική προϋπηρεσία εκπαιδευτικός έχει μηνιαίες απολαβές που κυμαίνονται περίπου στα 820 ευρώ.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και στην προσπάθεια να περιοριστεί, έστω και σε έναν βαθμό, το πρόβλημα, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου ενεργοποιεί και φέτος το Γραφείο Εκπαιδευτικής Μέριμνας, το οποίο λειτουργεί από το σχολικό έτος 2023-2024, με στόχο την υποστήριξη των νεοδιόριστων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην αναζήτηση κατοικίας.

Στο πλαίσιο αυτό απηύθυνε από χθες πρόσκληση προς ιδιοκτήτες που διαθέτουν κατοικίες προς ενοικίαση να δηλώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας, η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfliXnlLTGHGtRTrPVc-_HTJLAvibaCi-p-N_QEA3tNfauXYA/viewform.

Από τις δηλώσεις θα δημιουργηθεί ένας επικαιροποιημένος κατάλογος διαθέσιμων κατοικιών για όλο τον νομό, ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης και στον πίνακα ανακοινώσεών της, ώστε οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν υπηρεσία να μπορούν να αναζητούν άμεσα διαθέσιμες επιλογές. Πρόκειται για μια διαδικασία που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, με στόχο να συγκεντρώνονται σε ένα σημείο οι προσφορές κατοικιών και να αποφεύγεται η αποσπασματική αναζήτηση ή η ανάρτηση έντυπων αγγελιών στους χώρους της υπηρεσίας.

Όπως προκύπτει και από την ενημέρωση του Γραφείου Εκπαιδευτικής Μέριμνας της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου, στόχος είναι να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο ακίνητο που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, σε μια περίοδο όπου η στέγαση εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή στελέχωση των σχολικών μονάδων του Λασιθίου.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ