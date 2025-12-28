Το πρωί του Σαββάτου 27/12/25 πραγματοποιήθηκε η εορταστική εκδήλωση για τα παιδιά, του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ στο Κινηματοθέατρο ΡΕΞ στον Άγιο Νικόλαο.

Παρουσιάστηκε η παράσταση κουκλοθεάτρου “Η Χριστουγεννιάτικη συνωμοσία της κατσίκας” από το ¨κουκλοθέατρο Κρήτης”.

Παιδιά και γονείς διασκέδασαν με την πρωτότυπη παράσταση που είχε διδακτικό περιεχόμενο αλλά και πολύ γέλιο.



Στη συνέχεια τη σκηνή του ΡΕΞ επισκέφθηκε ο Άγιος Βασίλης που μοίρασε ευχές και δώρα στα παιδιά των μελών του συλλόγου.

Όλοι αντάλλαξαν ευχές και χαμόγελα με την ελπίδα το νέο έτος να φέρει ειρήνη, αγάπη και αλληλεγγύη στον κόσμο μας.

Ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση και τους εργαζόμενους της ΔΑΕΝ για την παραχώρηση του κινηματοθέατρου, και όσους συνέβαλαν και βοήθησαν να γίνει αυτή η όμορφη εκδήλωση.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΝΑΝ