Στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την φθίνουσα κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου την τελευταία τριετία, παρέθεσε ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝΑΝ Νικ. Μουδατσάκης στη γενική συνέλευση του Συλλόγου Φίλων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Ο κ. Μουδατσάκης είπε ότι το 2023 στο νοσοκομείο έγιναν 4.560 εισαγωγές ασθενών, το 2024 έγιναν 3.900 εισαγωγές και το 2025 μειώθηκαν στις 3.500…

Οι ημέρες νοσηλείας από 22.000, έχουν μειωθεί στις 17.900 το 2025. Η πληρότητα από 47% το 2023 έπεσε στο 40,8% το 2025. Οι μέρες νοσηλείας από 4,5 ημέρες ανά ασθενή, τώρα έχουν μειωθεί σε 3,9 κατά μέσο όρο.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι το νοσοκομείο αλλάζει πορεία και ότι τείνει να μετατοπίζεται σε ρόλο μιας ημέρας νοσηλείας…

Χειρουργεία

Σε ό,τι αφορά τα χειρουργεία, ο κ. Μουδατσάκης είπε ότι και αυτά έχουν μειωθεί. Η Χειρουργική Κλινική έχει πέσει κατά 43%. Από τα 566 χειρουργεία το 2023, έπεσε στα 321 το 2025!

Αύξηση ωστόσο σημειώνει η Οφθαλμολογική Κλινική. Από τα 3 μόλις περιστατικά το 223 αυξήθηκαν στα 374 το 2025!!! Κι αυτό γιατί τα χειρουργεία που πραγματοποιεί δεν απαιτούν αναισθησιολόγο…

Η Μαιευτική Κλινική, που επίσης στηρίζει το νοσοκομείο έχει πέσει κατά 14%.

Η Ορθοπεδική κλινική έχει πέσει 31%, η Ουρολογική Κλινική κατά 60%!

Τα λαπαροσκοπικά χειρουργεία από 251 το 2023 μειώθηκαν στα 128 το 2025, δηλαδή μείωση 49%!!!

Οι αρθροπλαστικές μειώθηκαν κατά 55% όταν από τις 65 αρθροπλαστικές το 2023, μειώθηκαν σε 29 το 2025.

Νοσοκομείο εκτάκτων περιστατικών

Το ΓΝΑΝ αδυνατεί πλέον να προγραμματίζει και να υποδέχεται τακτικά περιστατικά. Μεταβάλλεται η λειτουργία του και γίνεται πλέον νοσοκομείο εκτάκτων περιστατικών, είπε ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Φαύλος κύκλος

Η εξέλιξη αυτή έχει εγκλωβίσει την πορεία του κεντρικού νοσοκομείου του Ν. Λασιθίου σε ένα φαύλο κύκλο, διαρκούς μείωσης των ποσοστών στα περιστατικά που περιθάλπει λόγω έλλειψης κρίσιμων ιατρικών ειδικοτήτων και νοσηλευτικού προσωπικού. Αποτέλεσμα λόγω της φθίνουσας αυτής εικόνας, στην οποία έχει εγκλωβιστεί, οι τεχνοκράτες του υπουργείου που βασίζονται σε στατιστικά στοιχεία ως προς την αντιστοίχιση της κάλυψης κενών θέσεων, να αντικρούουν τα αιτήματα για νέους διορισμούς.

Εάν η πληρότητα, που σήμερα αγγίζει το 40%, δεν αλλάξει και να φτάσει το 50% η αντιμετώπιση του ΓΝΑΝ από τους τεχνοκράτες του Υπουργείου Υγείας δεν πρόκειται να μεταβληθεί, διαπίστωσε ο κ. Μουδατσάκης. Για να αλλάξει όμως αυτή η φθίνουσα πορεία απαιτείται πλήρωση κενών από ιατρούς και νοσηλευτές.

Η μείωση των χειρουργείων έχει ως αντίκτυπο τη δραματική μείωση και των εσόδων του νοσοκομείου. Αλλά για να αυξηθούν τα χειρουργεία χρειάζονται αναισθησιολόγοι και ακτινολόγοι…

Έλλειψη ασφαλείας

Στους λόγους που αποδίδονται στο φαινόμενο της απουσίας ενδιαφέροντος από τις κρίσιμες αυτές ειδικότητες να πληρώσουν θέσεις στο ΓΝΑΝ παρά τα κίνητρα που θεσπίζονται από την πολιτεία αλλά και από τους τοπικούς φορείς, ο κ. Μουδατσάκης παρέθεσε και τον πρόσθετο λόγο της αλλαγής αντίληψης και νοοτροπίας των νέων γιατρών που απέχει από τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας των γιατρών της προηγούμενης γενιάς. Όπως είπε, οι γιατροί που έρχονται από μεγάλα νοσοκομεία, επιζητούν να ασκούν την ειδικότητά τους σε ένα περιβάλλον ασφάλειας. Απαιτούν να έχουν καθημερινά τις κρίσιμες ειδικότητες παρούσες στο νοσοκομείο, αλλιώς δεν αισθάνονται άνετα στην εφημερία να αντιμετωπίσουν με πληρότητα και ασφάλεια τα έκτακτα περιστατικά που θα τύχουν. Τα περιφερειακά νοσοκομεία, δύσκολα το εξασφαλίζουν αυτό. Προτιμά, λοιπόν, να πάει να εργαστεί στο εξωτερικό ή σε μεγάλο νοσοκομείο αν και θα έχει πιο πολλή δουλειά, από το να έλθει σε περιφερειακό νοσοκομείο, είπε ο κ. Μουδατσάκης.

Τέλος, ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, εξέφρασε την άποψη ότι στο Νομό Λασιθίου θα πρέπει να υπάρξει ένα νοσοκομείο, το οποίο να είναι επαρκώς στελεχωμένο για να μπορεί να καλύψει με επάρκεια και ασφάλεια τα περιστατικά του νομού. Εξασφαλίζοντας καθημερινά πλήρως εφημερεύουσες τις ειδικότητες που χρειάζονται για το σκοπό αυτό στηρίζοντας τις κλινικές που κρατούν ζωντανό ένα νοσοκομείο.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ