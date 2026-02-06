Σε κλίμα βυζαντινής μεγαλοπρέπειας και βαθιάς κατάνυξης, η Εκκλησία της Κρήτης ετοιμάζεται να βιώσει αυτό το διήμερο το «θαύμα» της Αποστολικής Διαδοχής. Στον περικαλλή Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, η ιστορία και η θεολογία θα συναντηθούν στην εις Επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ. Τίτου Ταμπακάκη.

Τα όσα θα διαδραματιστούν στον εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία συνιστούν την ορατή πιστοποίηση της αδιάκοπης συνέχειας της Εκκλησίας, από το Υπερώον της Πεντηκοστής μέχρι σήμερα. Ο λαός της Κρήτης, το «Χριστεπώνυμο Πλήρωμα», καλείται να επισφραγίσει με το «Άξιος» την επιλογή της Ιεράς Συνόδου, συμμετέχοντας σε μια μυσταγωγία γεμάτη συμβολισμούς.

Από το Λασίθι στα Χανιά

Η εκκλησιαστική αυτή χαρά μεταφράζεται σε μια εντυπωσιακή κινητοποίηση. Ο κ. Τίτος, συνδετικός κρίκος πλέον μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Κρήτης, ενώνει τους πιστούς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καραβάνια αυτοκινήτων και λεωφορείων θα καταφθάσουν στο Ηράκλειο.

Από την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, οι πιστοί ξεκινούν στις 7:00 π.μ. του Σαββάτου από το Ρολόι του Δημοτικού Κήπου Χανίων, για να παραστούν στη χειροτονία και να παραλάβουν, τρόπον τινά, τον νέο τους Ποιμενάρχη.

Ταυτόχρονα, συγκινητική είναι η παρουσία πιστών από την Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρόνησου. Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, Κριτσά, Μάλια, Μοχός θα έχουν λεωφορεία για τους πιστούς που έχουν ναυλωθεί από την Μητρόπολη στις περιοχές που ο νέος Ιεράρχης «όργωσε» πνευματικά ως Πρωτοσύγκελος, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της αγάπης του.

Πράξη Πρώτη: Το Μέγα Μήνυμα. Η κανονική διαβεβαίωση

Η πνευματική κορύφωση ξεκινά το απόγευμα της Παρασκευής, 6 Φεβρουαρίου (6:00 μ.μ.), με την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος. Εδώ, η σημειολογία είναι βαρύνουσα. Ο εψηφισμένος Μητροπολίτης, φορώντας ράσο και επανωκαλύμμαυχο (χωρίς ακόμα τα πλήρη αρχιερατικά άμφια), θα σταθεί ενώπιον του Αρχιεπισκόπου και των Συνοδικών Ιεραρχών και αναγιγνώσκεται η Πράξη της Εκλογής του.

Η στιγμή της Αντιφωνήσεως είναι η ουσιαστική «υπογραφή» του συμβολαίου του με τον Θεό. Ο κ. Τίτος αποδέχεται το «επίταγμα», δηλώνοντας δημόσια την υποταγή του στο θέλημα της Εκκλησίας. Δεν είναι μια απλή αποδοχή τιμής, αλλά η ανάληψη του Σταυρού της ευθύνης για τη διαποίμανση ψυχών, διαβεβαιώνοντας για την τήρηση των Ιερών Κανόνων.

Πράξη Δεύτερη: Η Χειροτονία. Η κάθοδος του Παρακλήτου

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, η Θεία Λειτουργία θα μετατραπεί σε Πεντηκοστή. Το Τυπικό της χειροτονίας, σοφό στη δομή του, τοποθετείται χρονικά μετά τον Τρισάγιο Ύμνο και πριν τα Αναγνώσματα, υποδηλώνοντας ότι ο Επίσκοπος είναι ο αυθεντικός διδάσκαλος και ερμηνευτής του Ευαγγελίου.

Η Ομολογία και ο Δικέφαλος

Ο εψηφισμένος θα σταθεί πάνω στον «αετό», το χαλί με τον δικέφαλο αετό που συμβολίζει την Πόλη και την Οικουμένη. Πατώντας πάνω του, ο νέος Επίσκοπος δείχνει ότι θα εποπτεύει («επισκοπεί») πνευματικά την επαρχία του με επαγρύπνηση. Εκεί θα αναγνώσει τριπλή Ομολογία Πίστεως, δεσμευόμενος για την τήρηση των Δογμάτων των Οικουμενικών Συνόδων, θωρακίζοντας την Εκκλησία από αιρέσεις και κακοδοξίες.

Ο Ιερός Χορός

Κατόπιν, οδηγούμενος από συλλειτουργούς, θα περιέλθει τρεις φορές γύρω από την Αγία Τράπεζα, ασπαζόμενος τις τέσσερις γωνίες της. Η κίνηση αυτή είναι ο «γάμος» του Επισκόπου με την Εκκλησία. Οι ύμνοι «Άγιοι Μάρτυρες…» υπενθυμίζουν ότι η Αρχιερωσύνη είναι δρόμος μαρτυρίου και θυσίας.

Η Επίθεση των Χειρών

Η ιερότερη στιγμή της ημέρας. Ο κ. Τίτος θα γονατίσει μπροστά στο Θυσιαστήριο, ακουμπώντας το μέτωπο στην Αγία Τράπεζα. Ο προεξάρχων Αρχιερέας, εν προκειμένω ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, θα θέσει το ωμοφόριό του και τις παλάμες του στην κεφαλή του χειροτονουμένου, και πάνω από όλα αυτά θα τοποθετηθεί το ανοιχτό Ευαγγέλιο. Σύμβολο ότι η πραγματική Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός.

Τότε θα ακουστεί η συγκλονιστική ευχή: «Η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται…». Εκείνη τη στιγμή, κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, μεταδίδεται η πληρότητα της Ιερωσύνης. Το Άγιο Πνεύμα καθιστά τον μέχρι χθες Πρεσβύτερο σε Επίσκοπο, διάδοχο των Αποστόλων.

Η ένδυση και το «Άξιος»:

Η τελετή ολοκληρώνεται με την ένδυση (Σάκκος, Ωμοφόριο, Μίτρα, Ράβδος). Κάθε άμφιο και ένας συμβολισμός εξουσίας αλλά και διακονίας. Η ιαχή «Άξιος» που θα δονήσει τον Άγιο Μηνά από τα στόματα κλήρου και λαού, αποτελεί τη λεγόμενη «συμμαρτυρία» του σώματος της Εκκλησίας, την αποδοχή και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του νέου Ποιμενάρχη.

Με την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, η Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου θα έχει αποκτήσει και τυπικά τον πνευματικό της Πατέρα. Ο κ. Τίτος, φέρoντας πλέον το βάρος της Αρχιερωσύνης, καλείται να συνεχίσει μια λαμπρή παράδοση, έχοντας ως εφόδια όχι μόνο την αγάπη του ποιμνίου του, αλλά κυρίως τη δύναμη του Παρακλήτου που θα λάβει στον ιστορικό ναό του Αγίου Μηνά.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ