Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε δαπάνες συνολικού ύψους 1.879,36 ευρώ για την εξόφληση τιμολογίων μέσω της πάγιας προκαταβολής πέντε σχολικών μονάδων του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν 777,03 ευρώ για το 1ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου, για μελάνια των Πανελλαδικών Εξετάσεων και αθλητικό υλικό, 462,10 ευρώ για το ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου, για SMS και μελάνια, 88,93 ευρώ για το Δημοτικό Σχολείο Καλού Χωριού για αθλητικό υλικό, 314,77 ευρώ για το Εργαστηριακό Κέντρο Νεάπολης για χρώματα και μεταλλικά εξαρτήματα και 236,53 ευρώ για το 2ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου, για ηλεκτρονικά είδη και SMS.

Το θέμα είχε αρχικά εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 30 Ιουλίου, το οποίο το παρέπεμψε ομόφωνα στη Δημοτική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο. Με την έγκριση των δαπανών προχωρά η έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων για την εξόφληση των υποχρεώσεων των σχολικών μονάδων.