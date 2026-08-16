Δύο 17χρονοί από το Νότιο Σουδάν συνελήφθησαν από τις λιμενικές αρχές ως οι φερόμενοι διακινητές συνολικά 144 μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο διαφορετικά περιστατικά στην Ιεράπετρα, τις πρωινές ώρες της 14ης Αυγούστου.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας του Λιμενικού για τις δύο αφίξεις, με κοινό σημείο αφετηρίας τις ακτές του Τομπρούκ της Λιβύης.

Στην πρώτη περίπτωση, που αφορά τη διάσωση 86 αλλοδαπών, ένας 17χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν αναγνωρίστηκε, σύμφωνα με το Λιμενικό, από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως το άτομο που τους μετέφερε από τη Λιβύη στην Ελλάδα.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι μετανάστες φέρονται να είχαν καταβάλει από 1.500 έως 3.000 δολάρια ο καθένας για τη μεταφορά τους.

Αντίστοιχη εξέλιξη υπήρξε και στην υπόθεση της διάσωσης ακόμη 58 αλλοδαπών στην Ιεράπετρα. Και σε αυτή την περίπτωση συνελήφθη ένας 17χρονος από το Νότιο Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο φερόμενος διακινητής τους.

Η συγκεκριμένη ομάδα είχε επίσης ξεκινήσει από τις ακτές του Τομπρούκ, ενώ, σύμφωνα με τις καταθέσεις, τα ποσά που καταβλήθηκαν για το ταξίδι κυμαίνονταν από 1.000 έως 3.000 δολάρια ανά άτομο.

Σε βάρος των δύο 17χρονων σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση και έκθεση, με βάση τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας και του Ποινικού Κώδικα, όπως αναφέρει το cretalive.