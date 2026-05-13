Μετά από περίπου μια πενταετία απουσίας η Celestyal -μια εταιρεία που διακρίνεται στο χώρο της κρουαζιέρας διεθνώς- επέστρεψε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Το πλήρως ανακαινισμένο Celetsyal Journey προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία στους επιβάτες που θα επιλέξουν τη συγκεκριμένη κρουαζιέρα.

Το Celestyal Journey έγινε διεθνώς «διάσημο» καθ’ ότι ήταν το ένα από τα δύο κρουαζιερόπλοια της ίδιας εταιρείας, που εγκλωβίστηκαν για πάνω από ένα μήνα σε λιμάνι του Περσικού Κόλπου. Αλλά κατάφερε με μια συντονισμένη και ριψοκίνδυνη επιχείρηση, με κυβερνήτη τον καπετάνιο Άγγελο Βασιλάκο, να οδηγηθεί στην «ελευθερία» σοβούσης της πολεμικής σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, τα οποία κατάφερε να περάσει, χωρίς την παραμικρή γρατζουνιά..

Με εμφανή συγκίνηση, ο ct Άγγελος Βασιλάκος περιέγραψε στην κάμερα της ΑΝΑΤΟΛΗΣ το χρονικό της διαφυγής από τον Περσικό Κόλπο με την επιχείρηση του περάσματος του πλοίου από τα Στενά του Ορμούζ. «Ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση από την εταιρεία Celestyal, από το Πολεμικό Ναυτικό της Αμερικής και τις κρατικές αρχές του Ομάν. Το πλήρωμά μας ήταν ενημερωμένο και ήμασταν σίγουροι ότι θα περάσουμε με ασφάλεια στα Στενά, σε μια περίοδο που υπήρχε ένταση. Εμείς νιώθαμε ασφαλείς όταν κάναμε αυτή την ενέργεια -ξέραμε τι κάναμε. Είχα στο πλευρό μου την εταιρεία μου, το Μarine Operation τον ct Γκάζικα ως άμεσο σύνδεσμό μου και τον chief Operation Officer ct Κουμπενά ο οποίος επέβαινε στο άλλο πλοίο της εταιρείας μας και είχε περάσει τα Στενά του Ορμούζ μια ημέρα πριν από μας.

Η επιχείρηση δεν μπορούσε να γίνει συνοδεία πολεμικών πλοίων γιατί μέσα σ’ αυτό το θαλάσσιο χώρο στην ουσία ήταν υπό τον έλεγχο του Ιράν, αν και εμείς περάσαμε πλησίον των ακτών του Ομάν. Μέσα από τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορούσε να περάσει πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ. Η επιχείρηση σίγουρα έγινε με τη συνεργασία των Ελληνικών Αρχών. Εγώ είχα επαφή με το Πολεμικό Ναυτικό του Ομάν, για την αβλαβή διέλευση. Ήταν πολύ συνεργάσιμοι και δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα. Οι αξιωματικοί και το πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου έδειξαν επαγγελματισμό, ψυχραιμία και έτσι είχαμε μια επιτυχή διέλευση. Η διέλευση, λόγω και της αυξημένης ταχύτητας που είχαμε αναπτύξει για να περάσουμε τα Στενά κράτησε περίπου 2 ώρες», μας είπε ο καπετάνιος.

Όταν τον ρωτήσαμε αν η επιχείρηση αυτή ήταν η σημαντικότερη της πολύχρονης καριέρας του, απάντησε ότι δεν ήταν. «Απλώς έκανα το καθήκον μου», κατέληξε ο cp Άγγελος Βασιλάκος.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ