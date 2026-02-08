Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας στη Νεάπολη τέλεσε, το πρωί της Κυριακής, την πρώτη του Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά τη χειροτονία του, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος.

Από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες, πλήθος πιστών κατέκλυσε τον Ιερό Ναό, επιθυμώντας να παραστεί στην ιστορική αυτή πρώτη λειτουργική σύναξη του νέου Μητροπολίτη, να λάβει την ευχή του και να εκφράσει από κοντά την αγάπη και τη στήριξή του στο ξεκίνημα της ποιμαντικής του διακονίας.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας επικράτησε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πνευματικής χαράς, ενώ όλοι οι παριστάμενοι Ιεράρχες μίλησαν με θερμά και εγκάρδια λόγια για το πρόσωπο, το ήθος και την μέχρι σήμερα εκκλησιαστική πορεία του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η αναφορά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, ο οποίος μίλησε με πατρική αγάπη για τον κ. Τίτο, τονίζοντας παράλληλα πως η Εκκλησία και το ποίμνιο που τον υποδέχεται οφείλουν να πορεύονται με χαρά, αισιοδοξία και χαμόγελο, στοιχεία που —όπως επεσήμανε— σηματοδοτεί και η εκλογή του νέου Μητροπολίτη.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ.κ. Γεράσιμος χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως ημέρα χαράς και ευλογίας για την Εκκλησία της Κρήτης, τονίζοντας ότι κάθε αρχιερατική εκλογή αποτελεί καρπό προσευχής αλλά και σταυρό ευθύνης και διακονίας. Απευθυνόμενος στον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο, υπογράμμισε την αποστολή του να υπερασπίζεται την Πίστη, να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Αγάπης και να ποιμαίνει με ευθύνη το ποίμνιό του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μακρόχρονη συνεργασία τους κατά τη θητεία του κ. Τίτου ως Πρωτοσυγκέλλου, επισημαίνοντας την αφοσίωση, την εργατικότητα και τη διοικητική του επάρκεια, στοιχεία που —όπως σημείωσε— εγγυώνται μια καρποφόρα αρχιερατική πορεία.

Παραβρέθηκαν ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου της Ν.Δ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανόλης Μενεγάκης κ.α.