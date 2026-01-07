Την Τρίτη 13/01 στις 21:30.

Ένας άντρας που μόλις βγήκε από τη φυλακή επιστρέφει στη γενέτειρά του, μια μεθοριακή κωμόπολη στην κινεζική έρημο Γκόμπι. Όμως, τίποτα δεν είναι πια όπως το άφησε. Η πόλη του αργοπεθαίνει, οι κάτοικοί της την εγκαταλείπουν, κι ένας ολόκληρος παλιός κόσμος καταρρέει μπροστά στις απαιτήσεις μιας χώρας σε ταχεία τεχνολογική και αναπτυξιακή τροχιά. Καθώς ο ίδιος προσπαθεί μάταια να συμβαδίσει με τη νέα πραγματικότητα, ένας σκύλος γίνεται ξαφνικά ο επιστήθιος φίλος του.