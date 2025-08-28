Οι μοχθηροί μάγοι Δρακουμέλ και Φρικουμέλ απαγάγουν τον Μπαμπα-στρουμφ, και είναι στο χέρι της Στρουμφίτας να ηγηθεί της στρουμφο-παρέας σε μία αποστολή διάσωσης στον πραγματικό κόσμο. Με τη βοήθεια νέων φίλων, τα Στρουμφάκια πρέπει να ανακαλύψουν τι ορίζει το πεπρωμένο τους για να σώσουν το σύμπαν.