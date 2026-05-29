Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ενημερώνει τους κατοίκους ότι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική εργασία και την Κυριακή με σκοπό τη βελτίωση/υποστήριξη των χώρων και υποδομών του χωριού μας στην περιοχή Ίστρον.

Καλούνται όλοι οι δημότες που επιθυμούν να συμβάλουν στο έργο αυτό να παρευρεθούν την επόμενη Κυριακή, 31/05/26, στις 10:30 στο Κτίριο της Κοινότητας όπου θα είναι και το σημείο συνάντησης.

Η συμμετοχή σας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία της δράσης. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν εγκαίρως.

Με εκτίμηση,

Πολιτιστικός Σύλλογος Καλού Χωριού