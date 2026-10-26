Μια μυθική, επική περιπέτεια, γυρισμένη σε όλο τον κόσμο με κάμερες IMAX, μεταφέρει για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη.

Ο Οδυσσέας, ο θρυλικός βασιλιάς της Ιθάκης, ξεκινάει το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι του προς την πατρίδα μετά τον Τρωικό Πόλεμο, και θα έρθει σε επαφή με μυθικά όντα όπως ο κύκλωπας Πολύφημος, οι Σειρήνες και η νύμφη Καλυψώ, ενώ προσπαθεί να επανενωθεί με τη σύζυγό του, Πηνελόπη.