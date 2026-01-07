Ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγίου Νικολάου υπόθεση που παραπέμπει σε προπαρασκευή τέλεσης εγκληματικής ενέργειας και συγκεκριμένα διάρρηξης ή άλλης…

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ένοικοι διαμερισμάτων πολυκατοικίας, στον Άγιο Νικόλαο, επιστρέφοντας από διακοπές την περίοδο των Εορτών, παρατήρησαν στην είσοδο των διαμερισμάτων επικολλημένες περίεργες χάρτινες ταινίες. Σημάδια σαν αυτά που χρησιμοποιούν επίδοξοι «μπουκαδόροι», που πριν την επιχείρηση, κάνουν «ανίχνευση» των χώρων που έχουν βάλει στο στόχαστρο, ώστε να διαπιστώσουν αν στα σπίτια αυτά υπάρχει καθημερινή κίνηση ή οι ένοικοι λείπουν. Οι ταινίες βρέθηκαν αρχικά στο εξωτερικό μέρος της πολυκατοικίας και μετά από κάποιες ώρες τοποθετήθηκαν στο ασανσέρ της πολυκατοικίας αλλά και στις εισόδους των διαμερισμάτων -διαφορετικών μάλιστα ορόφων- από τα οποία οι κάτοικοί τους απουσίαζαν αυτές τις ημέρες.

Οι ενδείξεις αυτές προκάλεσαν στους ενοίκους των διαμερισμάτων αυτών έντονη ανησυχία και κατήγγειλαν το γεγονός στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ασφάλεια δεν έχει αντιμετωπίσει κάτι παρόμοιο στην περιοχή Αγίου Νικολάου, ούτε καταγγέλθηκε αντίστοιχο περιστατικό σε άλλη κατοικία την περίοδο των Εορτών.

Επίσης διερευνάται ποιο ακριβώς μπορεί να ήταν το κίνητρο του ή των προσώπων που προέβησαν σε αυτή την ενέργεια, πέραν από μιας ενδεχόμενης πρόθεσης διάρρηξης των συγκεκριμένων σπιτιών.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ