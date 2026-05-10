Σοβαρά ερωτήματα για την κάλυψη κρίσιμων ιατρικών ειδικοτήτων στα νοσοκομεία της Κρήτης προκαλεί η περιπέτεια ενός 9χρονου κοριτσιού, το οποίο τραυματίστηκε στην Κριτσά και χρειάστηκε να διασχίσει σχεδόν ολόκληρη την Κρήτη για να βρεθεί διαθέσιμος παιδο-ορθοπαιδικός.

Όπως αναφέρουν ΤΑ ΝΕΑ, η εκδρομή αναψυχής στην Κριτσά για παιδιά από το Ασήμι Μεσαράς παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία, όταν το 9χρονο κορίτσι τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που έκανε κούνια. Το παιδί έπεσε στο έδαφος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύ τραυματισμό στο πόδι, προκαλώντας πανικό στους γονείς και στα υπόλοιπα παιδιά. Σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ασημίου, το περιστατικό αναδεικνύει με δραματικό τρόπο τη δυσκολία κάλυψης κρίσιμων ειδικοτήτων στα νοσοκομεία της Κρήτης.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και ακτινογραφία. Οι γιατροί αντιμετώπισαν το περιστατικό με φροντίδα, όμως διαπιστώθηκε, ότι απαιτείται χειρουργική επέμβαση, κάτι που δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης παιδοχειρουργού.

Οι γονείς απευθύνθηκαν στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο. Εκεί ενημερώθηκαν ότι ο μοναδικός παιδοχειρουργός του νοσοκομείου δεν ήταν διαθέσιμος λόγω οικογενειακού πένθους, ενώ δεύτερος παιδοχειρουργός δεν υπάρχει. Έτσι, το παιδί παρέμεινε σε αναμονή, υποφέροντας από έντονους πόνους.

Τελικά, βρέθηκε λύση στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου υπήρχε διαθέσιμος παιδο-ορθοπαιδικός για να αναλάβει το χειρουργείο. Η 9χρονη και η μητέρα της χρειάστηκε να μετακινηθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Λασίθι προς τα Χανιά, διανύοντας μια πολύωρη και εξαντλητική διαδρομή.

Μέσα σε μία ημέρα, το κορίτσι ξεκίνησε από το Ασήμι στον Δήμο Γόρτυνας, τραυματίστηκε στο Λασίθι, αναζητήθηκε λύση στο Ηράκλειο και τελικά οδηγήθηκε στα Χανιά. Ουσιαστικά, διέσχισε και τους τέσσερις νομούς της Κρήτης για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η 9χρονη χρειάστηκε να αντέξει μια διαδρομή περίπου 5 ωρών μέσα σε ασθενοφόρο, χωρίς να υπολογιστούν οι ώρες αναμονής στα νοσοκομεία του Αγίου Νικολάου και του ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να υποβληθεί στη χειρουργική επέμβαση και να αποφευχθούν επιπλοκές, γεγονός που αναδεικνύει με ένταση τις ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας του νησιού.