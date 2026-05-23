Του Γιαννη Κ.Ταβλα

Η Λαϊκή Συνέλευση στην Κριτσά στέλνει μήνυμα: Τα βουνά και η ιστορία μας δεν είναι real estate των «πράσινων» αρπακτικών!

Η μαζική Λαϊκή Συνέλευση των κατοίκων της Κριτσάς στην πολιτιστική αίθουσα «ΛΑΤΩ» δεν ήταν απλώς μια συνάντηση ενημέρωσης· ήταν μια κραυγή αξιοπρέπειας, ευθύνης και καθολικής αντίστασης.

Το κεντρικό θέμα που κινητοποίησε την τοπική κοινωνία — οι «πίσω από τις κουρτίνες» προσεγγίσεις ενεργειακών εταιρειών και οι άδειες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για την εγκατάσταση 26 θηριωδών ανεμογεννητριών από τα Έξω Λακώνια μέχρι την περιφέρεια του χωριού μας— φέρνει τον τόπο μας αντιμέτωπο με ένα κρίσιμο δίλημμα. Ποιο είναι το πραγματικό ισοζύγιο μεταξύ της πράσινης ανάπτυξης και της προστασίας της ταυτότητάς μας;

Το αφήγημα των μεγαλοεπενδυτών και των εγχώριων «αιολικών» συμφερόντων, που πλασάρεται με μανδύα οικολογικής ευαισθησίας, πλέον καταρρέει.

Για την αντικειμενική εξέταση του ζητήματος, οφείλουμε να ζυγίσουμε τις υποσχέσεις τους απέναντι στην ωμή πραγματικότητα.

Από τη μία πλευρά, οι υποστηρικτές του έργου προβάλλουν ως θετικά στοιχεία για την παραγωγή καθαρής ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας κατά τη φάση κατασκευής και τα περιβόητα «ανταποδοτικά αποτελέσματα» με τη μορφή μείωσης. λογαριασμών.

Όμως από την άλλη πλευρά:

Η Αρχαία Λατώ, μία από τις σημαντικότερες αρχαίες πόλεις – κράτη της Ελλάδας, κινδυνεύει να μετατραπεί σε παρασκήνιο ενός βιομηχανικού αιολικού πάρκου, βιάζοντας ανεπανόρθωτα το αρχαιολογικό τοπίο.

Την ίδια στιγμή, η Παναγία η Κερά, το παγκοσμίου φήμης βυζαντινό μνημείο του 13ου αιώνα με τις μοναδικές τοιχογραφίες της, να περιβάλλεται από τον συνεχή, υπόκωφο θόρυβο των ανεμογεννητριών, ενώ δεκάδες ιστορικά ξωκλήσια, διάσπαρτα στα βουνά και τα μονοπάτια μας, θα κυκλωθούν από δίκτυα υψηλής τάσης, πυλώνες και εργοταξιακές διανοίξεις.

Οι περιβαλλοντικές και οικονομικές πληγές θα είναι ανυπολόγιστες.

Για να πατήσουν αυτά τα τέρατα, το παρθένο ανάγλυφο θα κατακρεουργηθεί με διανοίξεις τεράστιων δρόμων σε δύσβατες πλαγιές και χιλιάδες τόνους μπετόν που θα προκαλέσουν διάβρωση του εδάφους.

Παράλληλα, η Κριτσά ζει από τον αυθεντικό, εναλλακτικό και φυσιολατρικό τουρισμό· και κανένας επισκέπτης δεν θα έρθει σε ένα βουνό που βουίζει.

Τέλος, η παραδοσιακή κτηνοτροφία και η μελισσοκομία θα δεχθούν θανάσιμο πλήγμα, καθώς ο συνεχής θόρυβος (υπόηχοι) και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία διώχνουν την πανίδα και αποσυντονίζουν τα μελίσσια, εκδίδοντας έμμεσα παράγωγα από τη γη των προγόνων τους.

Η μετάβαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπορεί να γίνεται με όρους αποικιοκρατίας, ερήμην της κοινωνίας, πίσω από κλειστές πόρτες.

Η Κριτσώτικη Λαϊκή Συνέλευση έστειλε ένα ξεκάθαρο, ομόφωνο και ανυποχώρητο «ΟΧΙ». Μετά τα Έξω Λακώνια, και η Κριτσά ξεσηκώνεται. Το μήνυμα προς την κυβέρνηση, τη ΡΑΕ και τις εταιρείες είναι ένα: η Κριτσά δεν είναι οικόπεδο προς πώληση, ούτε η «μπαταρία» των μεγάλων συμφερόντων.

Τα βουνά, η ιστορία και οι εκκλησιές μας ανήκουν στα παιδιά μας και στο μέλλον αυτού του τόπου. Θα τα υπερασπιστούμε μέχρι τέλους!

Γιάννης Κ. Ταβλάς,

δάσκαλος εκ Κριτσάς Λασιθίου