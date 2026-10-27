Με περηφάνια και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε και φέτος η καθιερωμένη παρέλαση των μικρών μαθητών του 4ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου.

Με πρωταγωνιστές τους μικρούς μαθητές, που ντυμένοι στα γαλανόλευκα παρέλασαν μπροστά σε πλήθος κόσμου, τιμώντας την εθνική μας επέτειο.

Μια όμορφη και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έλαβε μέρος επί της οδού Γ. Σεφέρη, με την καθιερωμένη παρέλαση των μικρών μαθητών του 4ου Νηπιαγωγείου, που για ακόμη μία χρονιά έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στον εορτασμό της εθνικής επετείου.

Μπροστά σε πλήθος κόσμου, με χαμόγελα, ενθουσιασμό και περηφάνια, τα παιδιά, ντυμένα στα γαλανόλευκα, παρέλασαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα και τη συγκίνηση των παρευρισκόμενων. Κρατώντας με καμάρι την ελληνική σημαία, και παραταγμένοι με τάξη και ενθουσιασμό, απέδειξαν πως το μήνυμα της ελευθερίας, της ειρήνης και της εθνικής ενότητας παραμένει ζωντανό από γενιά σε γενιά.

Η παρέλαση των μικρών μαθητών του 4ου Νηπιαγωγείου αποτελεί πλέον μια όμορφη και αγαπημένη συνήθεια για την πόλη, έναν θεσμό που συνδέει τη σχολική ζωή με την τοπική κοινωνία και δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να βιώσουν από κοντά την αξία της ιστορικής μνήμης και της συλλογικής συμμετοχής.

Η Διευθύντρια του Σχολείου, κυρία Καλύβα Γεωργία, ευχαριστεί θερμά το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου για τη σημερινή παρουσία και υποστήριξη, καθώς και για τη διαρκή στήριξη σε κάθε δράση της σχολικής μας κοινότητας!

Γ.Κ.