Ο Δήμος Ιεράπετρας συμμετείχε στη γαστρονομική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του προγράμματος Guardias για το λεοντόψαρο, στις 22 Οκτωβρίου 2026, στη Σαντορίνη. Η εκδήλωση είχε σαν στόχο να αναδείξει το λεοντόψαρο ως ένα παράδειγμα του πως μια περιβαλλοντική απειλή μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία για την τοπική αλιεία και τη γαστρονομία ενός τόπου.

Το Δήμο εκπροσώπησαν ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών, Παιδείας και Τουρισμού κ. Γεώργιος Χατζάκης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Εμμανουήλ Τζώρτζης.

Η Ιεράπετρα, η οποία έχει συμμετάσχει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το λεοντόψαρο (Pterois miles), το ξενικό εισβολικό είδος που αποτελεί απειλή για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και την ισορροπία του οικοσυστήματος, μετέφερε για πρώτη φορά την τεχνογνωσία της στις Κυκλάδες, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ νησιωτικών περιοχών.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 40 σεφ από τοπικές επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας συνταγές σε περισσότερους από 370 επισκέπτες. Η συμμετοχή της Ιεράπετρας συνέβαλε στην επίτευξη του στόχου του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του προγράμματος Guardias για την κατάκτηση του ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη γευσιγνωσία λεοντόψαρου.