Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) που σπουδάζουν στο Ηράκλειο ότι, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο επιδότησης της μηνιαίας φοιτητικής κάρτας αστικών μετακινήσεων.

Με το νέο μέτρο, το κόστος της μηνιαίας κάρτας απεριόριστων διαδρομών μειώνεται από 45 ευρώ σε 19 ευρώ, παρέχοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα απεριόριστων μετακινήσεων σε ολόκληρο το αστικό δίκτυο του Ηρακλείου και όχι μόνο στις διαδρομές από και προς τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.

Η δράση αφορά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης που σπουδάζουν στο Ηράκλειο και προβλέπει την επιδότηση έως 12.000 μηνιαίων καρτών, ενώ το Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου διαθέτει επιπλέον 500 κάρτες στην ίδια μειωμένη τιμή.

Διαδικασία έκδοσης και παραλαβής της κάρτας

Η έκδοση και παραλαβή των καρτών πραγματοποιείται από τα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, στην οδό Ρούσου Χούρδου 4, Ηράκλειο.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του ΕΛΜΕΠΑ που επιθυμούν να προμηθευτούν τη μηνιαία κάρτα αστικής μετακίνησης με κόστος 19 ευρώ θα πρέπει να προσκομίσουν:

Την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. Φωτοτυπία της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας, η οποία θα παραδίδεται στο Αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου. Την αστυνομική τους ταυτότητα.

Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και φοιτήτριες να έχουν μαζί τους όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά κατά την προσέλευσή τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία έκδοσης της κάρτας.