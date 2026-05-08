Πραγματοποιήθηκε σήμερα η υποδοχή του σκηνώματος του μακαριστού Ευτυχίου Μαρματάκη στον Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως, μέσα σε ατμόσφαιρα έντονης συγκίνησης.

Στην εξόδιο ακολουθία συμμετείχαν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος αλλά και πλήθος Ιεράρχων της Εκκλησίας της Κρήτης, καθώς και κληρικοί. Παρόντες ήταν ακόμη εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και μεγάλος αριθμός πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας εκφωνήθηκαν επικήδειοι λόγοι, μέσα από τους οποίους αναδείχθηκαν η σεμνότητα, το ήθος και η βαθιά πίστη που χαρακτήριζαν τον εκλιπόντα.

Με λόγια συγκινητικά και γεμάτα σεβασμό, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην πορεία της ζωής του, στην προσφορά του προς την οικογένειά του και στις αξίες που μετέδωσε, αποτυπώνοντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε όσους τον γνώρισαν.