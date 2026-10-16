Ένα ξεχωριστό διήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο στην ιστορία, την παράδοση και τους δεσμούς της Ηπείρου με την Κρήτη διοργανώνουν ο Σύλλογος Ηπειρωτών Λασιθίου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με την υποστήριξη του Δήμου Αρταίων.

Το πρόγραμμα του διημέρου περιλαμβάνει:

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 | Ώρα 18:30 | Λίμνη Αγίου Νικολάου

Η καρδιά της Άρτας χτυπά στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου σε μια μοναδική πολιτιστική βραδιά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Οι παρευρισκόμενοι θα πραγματοποιήσουν ένα νοερό́ ταξίδι – μέσα από προβολή́ σε γιγαντοοθόνη – στα εμβληματικά́ γεφύρια, την ιστορία και τον πολιτισμό́ της περιοχής.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν: • Επιτόπιο ψήσιμο σε γάστρες ηπειρώτικων πιτών και άλλων παραδοσιακών τοπικών γεύσεων. • Παραδοσιακούς χορούς της Ηπείρου από το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ηπειρωτών Λασιθίου. • Αυθεντικό ηπειρώτικο γλέντι με καταξιωμένους Αρτινούς καλλιτέχνες. Συμμετέχουν οι: Κώστας Κωσταγεώργος, Βασίλης Γεραγόρης, Κωνσταντίνος Γεραγόρης, Γεώργιος Νικόπουλος και Χρήστος Πανάγος.

18 Οκτωβρίου 2026 | Τελετή Ονοματοδοσίας Οδού Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η επίσημη ονοματοδοσία δρόμου, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου.

Η οδός (που ξεκινά από το ύψος του Apartments ARTEMIS έως την ιδιοκτησία του ξενοδοχείου Candia Park Village) θα ονομαστεί επίσημα «ΟΔΟΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ» σε ένδειξη τιμής για τη σπουδαία συμβολή των Ηπειρωτών στον απελευθερωτικό αγώνα της Κρήτης.