Στα Χανιά θα βρεθεί σήμερα, Σάββατο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί σε εκδήλωση προς τιμήν του οικονομολόγου και τραπεζίτη Μίνου Ζομπανάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Φιλολογικό Σύλλογο Χανίων «Ο Χρυσόστομος» και θα πραγματοποιηθεί στις 19:30, στην αίθουσα του Συλλόγου, στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους».

Για την προσωπικότητα και την πορεία του Μίνου Ζομπανάκη θα μιλήσουν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Α. Χαρδούβελης, και ο ιατρός Ηλίας Γαβριλάκης.