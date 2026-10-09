H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτώβρη στις 19:00 στην κεντρική πλατεία Σητείας.

Σε περίπτωση που ο καιρός θα είναι ασταθής, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολύκεντρο Σητείας.