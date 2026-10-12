Ξεκινά σήμερα το μεσημέρι την επίσκεψή του στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας.

*Δευτέρα 12/10*

14:00 Ενημέρωση για τα έργα στον ΒΟΑΚ, συνάντηση με εκπρόσωπο συλλόγου “SOSΤροχαία Εγκλήματα” και επαγγελματίες οδηγούς

15:00 Οροπέδιο Λασιθίου / αυτοψία στις καλλιέργειες που πλημμύρισαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.

17:30 Γέργερη Ηρακλείου , συνάντηση με κατοίκους του χωριού

*Τρίτη 13/10*

11:00_Μελαμπες_Περιοδεία στα καμένα, συνάντηση αμπελουργούς και ενημέρωση για τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή και τις υποδομές

12:30 Σπήλι – Συνάντηση με κατοίκους του χωριού

16.30 Ανω Μυλοπόταμος, Λιβάδια και Ζωνιανιά αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες και στην συνέχεια

Ανώγεια: συζήτηση με κτηνοτρόφους και αγρότες

Παράλληλα, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσει:

– 10 πμ Συνάντηση με την διοίκηση, τους γιατρούς και τους εργαζομένους στο Νοσοκομείο Χανίων

– 11.30 πμ συνάντηση τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη

– 12:30 πμ συνάντηση με τον Δήμαρχο Χανίων.

– 18.30 συνάντηση με το συντονιστικό Χανίων και στις

– 19.30 συγκέντρωση των μελών της ΕΛ.Α.Σ στο εργατικό κέντρο

Στις παράλληλες δράσεις του κλιμακίου της ΕΛ.Α.Σ την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί:

– 10 πμ Συνάντηση του Ν.Τρίαντου (τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών) με τον δικηγορικό σύλλογο Ηρακλείου για τα δικαστήρια

– 10.15 πμ Συνάντηση του Μ.Πλειώνη (Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας) με την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηρακλείου

-11.30 πμ Συνάντηση του Κ.Λαγουβάρδου (τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος) με τον δήμαρχο Μαλεβιζίου για καθυστερήσεις σε αντιπλημμυρικά έργα