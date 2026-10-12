Ξεκινά σήμερα το μεσημέρι την επίσκεψή του στην Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας.
*Δευτέρα 12/10*
14:00 Ενημέρωση για τα έργα στον ΒΟΑΚ, συνάντηση με εκπρόσωπο συλλόγου “SOSΤροχαία Εγκλήματα” και επαγγελματίες οδηγούς
15:00 Οροπέδιο Λασιθίου / αυτοψία στις καλλιέργειες που πλημμύρισαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.
17:30 Γέργερη Ηρακλείου , συνάντηση με κατοίκους του χωριού
*Τρίτη 13/10*
11:00_Μελαμπες_Περιοδεία στα καμένα, συνάντηση αμπελουργούς και ενημέρωση για τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή και τις υποδομές
12:30 Σπήλι – Συνάντηση με κατοίκους του χωριού
16.30 Ανω Μυλοπόταμος, Λιβάδια και Ζωνιανιά αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες και στην συνέχεια
Ανώγεια: συζήτηση με κτηνοτρόφους και αγρότες
Παράλληλα, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσει:
– 10 πμ Συνάντηση με την διοίκηση, τους γιατρούς και τους εργαζομένους στο Νοσοκομείο Χανίων
– 11.30 πμ συνάντηση τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη
– 12:30 πμ συνάντηση με τον Δήμαρχο Χανίων.
– 18.30 συνάντηση με το συντονιστικό Χανίων και στις
– 19.30 συγκέντρωση των μελών της ΕΛ.Α.Σ στο εργατικό κέντρο
Στις παράλληλες δράσεις του κλιμακίου της ΕΛ.Α.Σ την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί:
– 10 πμ Συνάντηση του Ν.Τρίαντου (τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών) με τον δικηγορικό σύλλογο Ηρακλείου για τα δικαστήρια
– 10.15 πμ Συνάντηση του Μ.Πλειώνη (Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας) με την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηρακλείου
-11.30 πμ Συνάντηση του Κ.Λαγουβάρδου (τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος) με τον δήμαρχο Μαλεβιζίου για καθυστερήσεις σε αντιπλημμυρικά έργα